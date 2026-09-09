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    GR Silver Mining gibt die Gewährung von Incentive-Zuteilungen bekannt

    GR Silver Mining gibt die Gewährung von Incentive-Zuteilungen bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    9. September 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / GR Silver Mining Ltd. („GR Silver Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: GRSL; OTCQX: GRSLF; FWB: GPE) gibt bekannt, dass das Unternehmen gemäß seinem Omnibus Equity Incentive Plan („Omnibus-Plan“) bestimmten Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens und/oder seiner Tochtergesellschaften Incentive-Aktienoptionen zum Kauf von bis zu 4.135.000 Stammaktien („Optionen“) gewährt hat. Die Optionen werden zu 50 % am Tag der Gewährung und zu 50 % am ersten Jahrestag des Tages der Gewährung unverfallbar. Die Optionen können über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung zu einem Ausübungspreis von 0,38 $ pro Aktie ausgeübt werden und unterliegen den Bestimmungen des Omnibus-Plans sowie den Richtlinien der TSX Venture Exchange („TSXV“).

     

    Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß dem Omnibus-Plan und vorbehaltlich der TSXV-Richtlinien bestimmten Führungskräften des Unternehmens insgesamt 1.322.566 Performance Share Units („PSU“) gewährt hat. Die PSU werden ein Jahr nach ihrem Zuteilungsdatum bei erfolgreicher Erfüllung bestimmter kurzfristiger Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators) unverfallbar, vorausgesetzt, der Begünstigte ist zu diesem Zeitpunkt ein leitender Angestellter oder ein anderer berechtigter Teilnehmer im Rahmen des Omnibus-Plans. Nach Unverfallbarkeit berechtigt jede PSU ihren Inhaber zum Erhalt entweder einer Stammaktie des Unternehmens, des Barwerts einer Stammaktie oder einer Kombination aus Bargeld und Stammaktien, nach Ermessen des Unternehmens und abzüglich der anfallenden Abzugsteuern.

     

    Über GR Silver Mining Ltd.

     

    GR Silver Mining ist ein kanadisches, auf Mexiko ausgerichtetes Mineralexplorationsunternehmen, das sich um die kostengünstige Erweiterung der Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % unternehmenseigenen Assets bemüht, die sich am östlichen Rand des Bergbaubezirks Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert sämtliche Anteile und Rechte am Projekt Plomosas, das sowohl die hochgradige Silberentdeckung im Gebiet San Marcial als auch die ehemalige Untertagemine Plomosas beinhaltet. Angesichts jüngster Entdeckungen auf den 78 km2 an äußerst höffigen, in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Konzessionen ist das Unternehmen gut für die Erweiterung der Ressourcen auf dem Projekt Plomosas aufgestellt.

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