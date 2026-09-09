SpaceX - Aktie mit schwachem Handelstag - 09.09.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SpaceX insgesamt ein Minus von -0,08 % zu verkraften.

Bei SpaceX geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,20 % nach und notiert bei 127,84€. Nach dem Plus von +2,74 % am Vortag kommt es heute bei SpaceX zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,20 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +7,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SpaceX auf -0,08 %.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,87 % 1 Monat +13,40 % 3 Monate -0,08 % 1 Jahr -0,08 %

? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.09.2026, 20:59 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz extremer Bewertung bei rund 153 US-Dollar stabile SpaceX-Aktie. Genannt werden etwa 2 Billionen Dollar Bewertung bei 23 Milliarden Dollar Umsatz (KUV ca. 89) und die eingepreiste Hoffnung auf Starlink, Starship und KI. Institutionelle Käufe, Short-Eindeckungen und der geringe Streubesitz stützen den Kurs; anstehende Aktienfreigaben könnten Verkaufsdruck erzeugen. Zudem gibt es Zweifel an der Profitabilität von Rechenzentren im Orbit und Marsprojekten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 983,12 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SpaceX?

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,22 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,74 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -2,17 %. Northrop Grumman verliert -0,29 %

SpaceX Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der SpaceX Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SpaceX Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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