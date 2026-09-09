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    Besonders beachtet!

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    SpaceX - Aktie mit schwachem Handelstag - 09.09.2026

    Am 09.09.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um -3,20 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX - Aktie mit schwachem Handelstag - 09.09.2026
    Foto: stock.adobe.com

    Wie hat sich die SpaceX-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Bei SpaceX geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,20 % nach und notiert bei 127,84. Nach dem Plus von +2,74 % am Vortag kommt es heute bei SpaceX zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,20 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SpaceX insgesamt ein Minus von -0,08 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +7,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SpaceX auf -0,08 %.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,87 %
    1 Monat +13,40 %
    3 Monate -0,08 %
    1 Jahr -0,08 %
    Stand: 09.09.2026, 20:59 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz extremer Bewertung bei rund 153 US-Dollar stabile SpaceX-Aktie. Genannt werden etwa 2 Billionen Dollar Bewertung bei 23 Milliarden Dollar Umsatz (KUV ca. 89) und die eingepreiste Hoffnung auf Starlink, Starship und KI. Institutionelle Käufe, Short-Eindeckungen und der geringe Streubesitz stützen den Kurs; anstehende Aktienfreigaben könnten Verkaufsdruck erzeugen. Zudem gibt es Zweifel an der Profitabilität von Rechenzentren im Orbit und Marsprojekten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 983,12 Mrd. € wert.

    Anthropic-Forscher schmeißt hin – Kollege warnt: KI könnte "alle Menschen töten"


    Ein Anthropic-Forscher kündigt. Sein Kollege warnt: Er sieht mehr als 10 % Risiko, dass KI binnen zehn Jahren alle Menschen tötet. Ein entscheidender Plan fehle. Und das alles vor den Mega-IPOs von OpenAI & Anthropic.

    Analyst sieht noch fast +45% Kurspotenzial


    Bei SpaceX ist weiter ordentlich Bewegung drin. Nachdem sich die Aktie bereits seit Anfang August deutlich vom Tief gelöst hat, ging es gestern nochmal rund +3,7% nach oben. Inzwischen steht der Kurs wieder bei gut 153 US$ und damit fast +50% über dem Tief von Anfang August. Ganz ohne Gegenwehr geht es jetzt aber wohl […] The post SpaceX-Aktie: Analyst sieht noch fast +45% Kurspotenzial first appeared on sharedeals.de.

    SpaceX vor dem Durchbruch? Darauf kommt jetzt alles an


    SpaceX steht mit Starship vor einer entscheidenden Herausforderung. Gelingt der Durchbruch, sehen Analysten enormes Kurspotenzial. Die SpaceX-Aktie schloss zuletzt 3,73 Prozent höher bei 153,47 US-Dollar. Doch nach Einschätzung von Pivotal Research …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SpaceX?

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,22 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,74 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -2,17 %. Northrop Grumman verliert -0,29 %

    SpaceX Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der SpaceX Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SpaceX Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    SpaceX

    -3,57 %
    +7,87 %
    +13,40 %
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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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