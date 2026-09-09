AUTO1 Group Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 09.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von -5,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 20,050€, mit einem Minus von -5,51 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei AUTO1 Group insgesamt ein Minus von -0,84 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -2,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AUTO1 Group eine negative Entwicklung von -22,58 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,43 % geändert.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,12 % 1 Monat -2,39 % 3 Monate -0,84 % 1 Jahr -20,02 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 09.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Mrd.EUR € wert.

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Lohnt sich ein Investment in die AUTO1 Group Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der AUTO1 Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUTO1 Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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