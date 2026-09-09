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    Besonders beachtet!

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    AUTO1 Group Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 09.09.2026

    Am 09.09.2026 ist die AUTO1 Group Aktie, bisher, um -5,51 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.

    Besonders beachtet! - AUTO1 Group Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 09.09.2026
    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    AUTO1 Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von -5,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 20,050, mit einem Minus von -5,51 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei AUTO1 Group insgesamt ein Minus von -0,84 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -2,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AUTO1 Group eine negative Entwicklung von -22,58 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,43 % geändert.

    AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,12 %
    1 Monat -2,39 %
    3 Monate -0,84 %
    1 Jahr -20,02 %
    Stand: 09.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Mrd.EUR € wert.

    Deutliche Verluste - Ölpreis über 100 Dollar


    Der weiter steigende Ölpreis hat zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel stark belastet. Der Leitindex Dax fiel am Mittwoch bei hohen Umsätzen um 1,66 Prozent auf 25.576,45 Punkte und rutschte damit auf das Niveau von Ende Juli. Für den …

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    Trotz vereinzelter Kursgewinne prägt heute ein breiter Abwärtstrend die internationalen Aktienmärkte – von den deutschen Leitindizes bis hin zu Dow Jones und S&P 500.

    UNTERNEHMEN vom 09.09.2026 - 15.15 Uhr


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    Lohnt sich ein Investment in die AUTO1 Group Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der AUTO1 Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUTO1 Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    AUTO1 Group

    -6,02 %
    -2,04 %
    -3,21 %
    -1,21 %
    -20,47 %
    +185,68 %
    -39,99 %
    -47,71 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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