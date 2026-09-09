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    Besonders beachtet!

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    HP Aktie legt am 09.09.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die HP Aktie bisher um +4,99 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HP Aktie.

    Besonders beachtet! - HP Aktie legt am 09.09.2026 stark zu
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    HP Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen, das Computer und Drucker herstellt. Es ist weltweit stark im B2B- und B2C-Markt vertreten. Hauptkonkurrenten sind Dell und Lenovo. HPs Alleinstellungsmerkmale sind innovative Drucklösungen und nachhaltige Produkte.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die HP Aktie am 09.09.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,99 % konnte die HP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Damit gelingt der HP Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -3,52 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,99 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die HP Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche ist die HP Aktie damit um +4,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HP eine positive Entwicklung von +48,11 % erlebt.

    HP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,76 %
    1 Monat +8,39 %
    3 Monate +28,75 %
    1 Jahr +12,48 %
    Stand: 09.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur HP Aktie

    Es gibt 902 Mio. HP Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,32 Mrd. € wert.

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    Dividendenkalender: Diese Aktien sind heute ex Dividende


    Für Dividendenanleger ist der Ex-Tag ein wichtiger Termin. Heute stehen diese Aktien im Kalender – sortiert nach der bestehenden Relevanz im wallstreetONLINE Dividendenkalender.

    So schlagen sich die Wettbewerber von HP

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. Canon notiert im Minus, mit -2,22 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,20 %.

    Lohnt sich ein Investment in die HP Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HP Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HP Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    HP

    +4,99 %
    +4,76 %
    +8,39 %
    +28,75 %
    +12,48 %
    -2,67 %
    +11,98 %
    +106,67 %
    +351,88 %
    ISIN:US40434L1052WKN:A142VP
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