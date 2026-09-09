IBM Aktie heute im Plus - 09.09.2026

Mit einer Performance von +2,51 % konnte die IBM Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die IBM Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,58 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 204,75€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von IBM in den letzten drei Monaten Verluste von -18,11 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +2,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,83 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IBM um -20,95 % verloren.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,81 % 1 Monat -2,83 % 3 Monate -18,11 % 1 Jahr -8,34 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 09.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 942 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,56 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von IBM?

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,83 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +0,06 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,41 %. Oracle legt um +0,43 % zu Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +2,68 %.

Lohnt sich ein Investment in die IBM Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die IBM Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur IBM Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.