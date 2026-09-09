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Shopify Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 09.09.2026
Am 09.09.2026 ist die Shopify Aktie, bisher, um -5,29 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Shopify Aktie.
Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.
Shopify Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 09.09.2026
Der Abwärtstrend bei Shopify hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -5,29 % zu Buche, die Aktie notiert bei 109,30€. Der Kursrückgang der Shopify Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,29 % im Minus. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?
Obwohl die Shopify Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,20 %.
Allein seit letzter Woche ist die Shopify Aktie damit um -8,93 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,28 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Shopify eine negative Entwicklung von -16,09 % erlebt.
Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,93 %
|1 Monat
|-16,28 %
|3 Monate
|+20,20 %
|1 Jahr
|-7,00 %
Informationen zur Shopify Aktie
Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,55 Mrd. € wert.
Börsen Update USA - 09.09. - US 30 schwach -0,59 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber
Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,38 %. Salesforce notiert im Minus, mit -1,24 %.
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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Shopify Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Shopify Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.