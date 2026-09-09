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    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Axon Enterprise Aktie heute im Minus - 09.09.2026

    Kursbewegung von -3,33 % bei Axon Enterprise am 09.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Axon Enterprise Aktie heute im Minus - 09.09.2026

    Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

    Axon Enterprise Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 09.09.2026

    Die Anleger von Axon Enterprise müssen heute einen Kursrückgang von -3,33 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 420,50. Die Talfahrt der Axon Enterprise Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 420,50, mit einem Minus von -3,33 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Axon Enterprise nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +7,65 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,71 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -10,67 % verloren.

    Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,32 %
    1 Monat -15,71 %
    3 Monate +7,65 %
    1 Jahr -30,76 %
    Stand: 09.09.2026, 21:01 Uhr

    Informationen zur Axon Enterprise Aktie

    Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,16 Mrd. € wert.

    Börsenstart USA - 09.09. - US 30 schwach -0,73 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,24 %. Motorola Solutions notiert im Minus, mit -0,43 %. L3Harris Technologies notiert im Minus, mit -1,36 %.

    Axon Enterprise Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Axon Enterprise

    -2,99 %
    -7,32 %
    -15,71 %
    +7,65 %
    -30,76 %
    +117,32 %
    +179,54 %
    +1.829,07 %
    +6.837,37 %
    ISIN:US05464C1018WKN:A2DPZU
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