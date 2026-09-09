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    Steelcase ernennt die bewährte Wachstumsmanagerin Irene Tasi zum President

    Die erfahrene, unternehmerisch denkende und innovative Führungskraft wird das Unternehmen Steelcase leiten, während dieses auf seiner Führungsrolle im Designbereich, seinem Händlernetzwerk und seiner kundenorientierten Strategie aufbaut.

     

    GRAND RAPIDS, MI / ACCESS Newswire / 9. September 2026 / Steelcase gab heute bekannt, dass Irene Tasi zum President von Steelcase ernannt wurde und das Unternehmen ab dem 14. September 2026 leiten wird.

     

    Steelcase Names Proven Growth Leader Irene Tasi as President

     

    Tasi verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen und kann auf eine erfolgreiche Bilanz bei der Leitung komplexer Unternehmen in den Bereichen Wachstum, Portfolioentwicklung, geschäftliche Umsetzung und organisatorische Änderungen zurückblicken. Zu ihrem Hintergrund gehören die volle Verantwortung für die Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernstrategie, Innovation sowie die Leitung der Vertriebs- und Vertriebskanalbereiche. Sie wird Jeff Lorenger, Chairman, President und Chief Executive Officer der HNI Corporation, unterstehen.

     

    „Irene vereint kaufmännische Führungskompetenz, Produktinnovation, operative Disziplin und Kundenorientierung – eine Kombination, die sie außerordentlich gut für die Leitung von Steelcase qualifiziert“, sagte Lorenger. „Sie hat Unternehmen geleitet, in denen Design, Innovation, Produktportfolios und starke Vertriebspartnerschaften entscheidend für den Erfolg sind. Ebenso wichtig ist ihre nachgewiesene Fähigkeit, Komplexität zu vereinfachen, Schwerpunkte zu setzen und Teams dabei zu helfen, Veränderungen klar zu bewältigen. Ich bin zuversichtlich, dass sie auf der Stärke der Marke Steelcase, der Innovation, den Mitarbeitern, dem Händlernetzwerk und den Kundenbeziehungen aufbauen wird.“

     

    Tasi wechselt von PPG Industries zu Steelcase, wo sie in leitenden Führungspositionen tätig war, darunter als Chief Growth Officer, Vice President für den Bereich Global Industrial Coatings und zuletzt als Senior Vice President und Chief Transformation Officer. Vor ihrem Eintritt bei PPG war Tasi mehr als 20 Jahre bei der Masco Corporation beschäftigt, wo sie Führungspositionen in den Bereichen Vertriebskanal-Marketing, Kundenerlebnis sowie Vertrieb und allgemeine Geschäftsführung innehatte. Außerdem war sie als President und General Manager von Kichler Lighting tätig.

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    Steelcase ernennt die bewährte Wachstumsmanagerin Irene Tasi zum President Die erfahrene, unternehmerisch denkende und innovative Führungskraft wird das Unternehmen Steelcase leiten, während dieses auf seiner Führungsrolle im Designbereich, seinem Händlernetzwerk und seiner kundenorientierten Strategie aufbaut. GRAND …
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