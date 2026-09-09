BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Richard Trainor berichtete am Mittwoch von einem Gespräch mit dem Konzernchef Frans Muller. Investitionen in den USA, etwa in die Filialmodernisierung und Eigenmarken, zögen nun positive Wirkungen bei den Marktanteilen, dem Absatzvolumen und der Kundenzufriedenheit nach sich./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (09. September 2026, 20:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Richard Trainor

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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