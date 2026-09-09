BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Richard Trainor berichtete am Mittwoch von einem Gespräch mit dem Konzernchef Frans Muller. Investitionen in den USA, etwa in die Filialmodernisierung und Eigenmarken, zögen nun positive Wirkungen bei den Marktanteilen, dem Absatzvolumen und der Kundenzufriedenheit nach sich./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (09. September 2026, 20:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Richard Trainor
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Trainor
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
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