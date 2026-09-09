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    Elliott Wellen Analyse

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    Der DAX schwächelt

    Elliott Wellen Analyse - Der DAX schwächelt
    Foto: www.robbys-elliottwellen.de
    Die kurze Einschätzung der Lage


    Der DAX schwächelt trotz der aktivierten Marke 28906. Die Seitwärtsphase scheint noch nicht beendet zu sein.




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    Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.

    Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26619 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26619; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.

    Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
    Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.

    Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.

    Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26619), vermutlich mit grüner 1=25153 (lila 1=23487, lila 2=21933, lila 3=24793, lila 4=23849, lila 5=25153), grüner 2=24692 (lila W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, lila X=25442, lila Y=24692 (mit roter A=23943, roter B=25903, roter C=24605, roter D=25269, roter E=24692) nebst gestarteter grüner 3 bisher 26619 (mit lila 1=26579, lila 2 (bisher 25513; rote A/W=25911, rote B/X=26619, rote C/Y bisher 25513 – 61er Ziel 26206 überschritten; blaue Fibos), fehlender lila 3). Die grüne 3 befindet sich oberhalb des Mindestziels 25903; das 100er Ziel ist bei 27985, 161er Ziel bei 30019; hellgrüne Fibos).

    Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).

    Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
    Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 wurde bei 21860 beendet. Es läuft die lila 3 (bisher 26619).

    Fazit:
    DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.

    Disclaimer:
    Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.





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    Robby's Elliottwellen
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    EW-Robby hat sich als Naturwissenschaftler mit kaufmännischem Hintergrund mit der praktischen Anwendung der Elliott Wellen Theorie als ernsthaftes Verfahren zur technischen Analyse auseinander gesetzt. Er betreibt im Rahmen einer Hobbytätigkeit den Blog www.robbys-elliottwellen.de. Zuvor war er Autor auf Cues Elliott Wellen.
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    Verfasst von Robby's Elliottwellen
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