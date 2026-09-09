Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,82 %
Performance 1M: +10,10 %
Tagesperformance: -6,60 %
Performance 1M: -5,01 %
Tagesperformance: -5,61 %
Performance 1M: -17,29 %
Tagesperformance: -4,90 %
Performance 1M: +9,00 %
Tagesperformance: -4,79 %
Performance 1M: -21,26 %
Tagesperformance: +4,18 %
Performance 1M: +2,82 %
Tagesperformance: +4,02 %
Performance 1M: -13,52 %
Tagesperformance: -3,90 %
Performance 1M: +13,33 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,57 %
Performance 1M: -5,35 %
Tagesperformance: -3,52 %
Performance 1M: -18,79 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: +5,21 %
Tagesperformance: -3,06 %
Performance 1M: -15,39 %
Tagesperformance: -3,00 %
Performance 1M: -14,11 %
Tagesperformance: -2,97 %
Performance 1M: -7,77 %
Tagesperformance: -2,88 %
Performance 1M: -5,86 %
Tagesperformance: +2,87 %
Performance 1M: -2,55 %
Tagesperformance: -2,80 %
Performance 1M: +2,74 %
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: +7,79 %
Tagesperformance: -2,68 %
Performance 1M: -15,72 %
Tagesperformance: +2,67 %
Performance 1M: +14,30 %
Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: -18,04 %
Tagesperformance: +2,07 %
Performance 1M: +13,37 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.