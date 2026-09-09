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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,93 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +6,82 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,10 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,82 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -6,60 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,01 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,60 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -5,61 %
    Platz 4
    Performance 1M: -17,29 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,61 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -4,90 %
    Platz 5
    Performance 1M: +9,00 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,90 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -4,79 %
    Platz 6
    Performance 1M: -21,26 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,79 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +4,18 %
    Platz 7
    Performance 1M: +2,82 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,18 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +4,02 %
    Platz 8
    Performance 1M: -13,52 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -3,90 %
    Platz 9
    Performance 1M: +13,33 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,90 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz extremer Bewertung bei rund 153 US-Dollar stabile SpaceX-Aktie. Genannt werden etwa 2 Billionen Dollar Bewertung bei 23 Milliarden Dollar Umsatz (KUV ca. 89) und die eingepreiste Hoffnung auf Starlink, Starship und KI. Institutionelle Käufe, Short-Eindeckungen und der geringe Streubesitz stützen den Kurs; anstehende Aktienfreigaben könnten Verkaufsdruck erzeugen. Zudem gibt es Zweifel an der Profitabilität von Rechenzentren im Orbit und Marsprojekten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -3,57 %
    Platz 10
    Performance 1M: -5,35 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,57 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -3,52 %
    Platz 11
    Performance 1M: -18,79 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,52 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursdruck durch die geplante, rund 8 Mrd. US-Dollar teure Iridium-Übernahme, die mögliche Verwässerung und SpaceXs FCC-Einspruch im Frequenzstreit. Befürworter sehen in Iridiums wiederkehrenden Umsätzen, Abonnentenbasis und Spektrum eine strategische Aufwertung; Kritiker halten Preis und Integrationsrisiken für zu hoch. Neutron-Verzögerungen gelten als kurzfristige Belastung, während Electron, hohe Startkadenz und wachsende Raumfahrtmärkte die fundamentale Perspektive stützen. Die Aktie liege deutlich unter dem Hoch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 12
    Performance 1M: +5,21 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -3,06 %
    Platz 13
    Performance 1M: -15,39 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,06 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -3,00 %
    Platz 14
    Performance 1M: -14,11 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,00 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 15
    Performance 1M: -7,77 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 16
    Performance 1M: -5,86 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 17
    Performance 1M: -2,55 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -2,80 %
    Platz 18
    Performance 1M: +2,74 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,80 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 19
    Performance 1M: +7,79 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    Ferrovial
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 20
    Performance 1M: -15,72 %
    Chart Ferrovial
    ISIN: NL0015001FS8
    WKN: A3EG0H
    Die Ferrovial Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +2,67 %
    Platz 21
    Performance 1M: +14,30 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,67 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 22
    Performance 1M: -18,04 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 23
    Performance 1M: +13,37 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns gute Aussichten dank KI- und HBM-Nachfrage sowie den geplanten Ausbau der HBM-Kapazität auf rund 100.000 Wafer monatlich. Diskutiert werden ein möglicher KGV-Wert von etwa 6 für 2027, Kursziele bis 1.325 Dollar und der jüngste Anstieg über 1.000 Dollar. Als Risiken gelten der Netlist-Rechtsstreit, Inflation und geopolitische Unsicherheiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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