Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 09.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -8,64 %
Tagesperformance: -8,64 %
Platz 2
Performance 1M: -12,70 %
Performance 1M: -12,70 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +6,93 %
Tagesperformance: +6,93 %
Platz 3
Performance 1M: -11,38 %
Performance 1M: -11,38 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +6,75 %
Tagesperformance: +6,75 %
Platz 4
Performance 1M: +10,10 %
Performance 1M: +10,10 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -6,72 %
Tagesperformance: -6,72 %
Platz 5
Performance 1M: -5,01 %
Performance 1M: -5,01 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +6,26 %
Tagesperformance: +6,26 %
Platz 6
Performance 1M: -4,64 %
Performance 1M: -4,64 %
Cooper Companies
Tagesperformance: -6,21 %
Tagesperformance: -6,21 %
Platz 7
Performance 1M: -15,10 %
Performance 1M: -15,10 %
Paramount Skydance Corporations Registered (B)
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 8
Performance 1M: +16,97 %
Performance 1M: +16,97 %
HP
Tagesperformance: +5,37 %
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 9
Performance 1M: +8,51 %
Performance 1M: +8,51 %
Kimberly-Clark
Tagesperformance: -4,77 %
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 10
Performance 1M: -11,16 %
Performance 1M: -11,16 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -4,74 %
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 11
Performance 1M: -21,26 %
Performance 1M: -21,26 %
NRG Energy
Tagesperformance: -4,70 %
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 12
Performance 1M: +0,51 %
Performance 1M: +0,51 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -4,53 %
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 13
Performance 1M: -5,98 %
Performance 1M: -5,98 %
First Solar
Tagesperformance: -4,46 %
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 14
Performance 1M: -15,30 %
Performance 1M: -15,30 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 15
Performance 1M: -29,13 %
Performance 1M: -29,13 %
Kenvue
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 16
Performance 1M: -8,56 %
Performance 1M: -8,56 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 17
Performance 1M: -10,82 %
Performance 1M: -10,82 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 18
Performance 1M: -5,07 %
Performance 1M: -5,07 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 19
Performance 1M: -23,80 %
Performance 1M: -23,80 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 20
Performance 1M: -12,71 %
Performance 1M: -12,71 %
F5
Tagesperformance: +3,92 %
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 21
Performance 1M: -3,06 %
Performance 1M: -3,06 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 22
Performance 1M: -15,84 %
Performance 1M: -15,84 %
Amcor Registered
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 23
Performance 1M: -10,44 %
Performance 1M: -10,44 %
Tractor Supply
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 24
Performance 1M: -4,25 %
Performance 1M: -4,25 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: -3,80 %
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 25
Performance 1M: -8,60 %
Performance 1M: -8,60 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 26
Performance 1M: -5,35 %
Performance 1M: -5,35 %
Blackstone
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 27
Performance 1M: -6,70 %
Performance 1M: -6,70 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 28
Performance 1M: +4,43 %
Performance 1M: +4,43 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 29
Performance 1M: -1,00 %
Performance 1M: -1,00 %
IBM
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 30
Performance 1M: -2,17 %
Performance 1M: -2,17 %
Teradyne
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 31
Performance 1M: -2,55 %
Performance 1M: -2,55 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 32
Performance 1M: +7,79 %
Performance 1M: +7,79 %
APA Corporation
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 33
Performance 1M: +15,45 %
Performance 1M: +15,45 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 34
Performance 1M: +14,30 %
Performance 1M: +14,30 %
Sysco
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 35
Performance 1M: -6,28 %
Performance 1M: -6,28 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 36
Performance 1M: +13,37 %
Performance 1M: +13,37 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns gute Aussichten dank KI- und HBM-Nachfrage sowie den geplanten Ausbau der HBM-Kapazität auf rund 100.000 Wafer monatlich. Diskutiert werden ein möglicher KGV-Wert von etwa 6 für 2027, Kursziele bis 1.325 Dollar und der jüngste Anstieg über 1.000 Dollar. Als Risiken gelten der Netlist-Rechtsstreit, Inflation und geopolitische Unsicherheiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Corning
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 37
Performance 1M: -0,14 %
Performance 1M: -0,14 %
DaVita
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 38
Performance 1M: -2,60 %
Performance 1M: -2,60 %
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