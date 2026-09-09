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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 09.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 09.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    14,64€
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    0,04
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    16,18€
    Basispreis
    1,28
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,75 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -8,64 %
    Platz 2
    Performance 1M: -12,70 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,64 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +6,93 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,38 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,93 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +6,75 %
    Platz 4
    Performance 1M: +10,10 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,75 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -6,72 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,01 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,72 %.

    HCA Healthcare
    Tagesperformance: +6,26 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,64 %
    Chart HCA Healthcare
    ISIN: US40412C1018
    WKN: A1JFMW
    Die HCA Healthcare Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,26 %.

    Cooper Companies
    Tagesperformance: -6,21 %
    Platz 7
    Performance 1M: -15,10 %
    Chart Cooper Companies
    ISIN: US2166485019
    WKN: A402VX
    Die Cooper Companies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,21 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: -5,56 %
    Platz 8
    Performance 1M: +16,97 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,56 %.

    HP
    Tagesperformance: +5,37 %
    Platz 9
    Performance 1M: +8,51 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,37 %.

    Kimberly-Clark
    Tagesperformance: -4,77 %
    Platz 10
    Performance 1M: -11,16 %
    Chart Kimberly-Clark
    ISIN: US4943681035
    WKN: 855178
    Die Kimberly-Clark Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,77 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -4,74 %
    Platz 11
    Performance 1M: -21,26 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,74 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: -4,70 %
    Platz 12
    Performance 1M: +0,51 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,70 %.

    Dollar Tree
    Tagesperformance: -4,53 %
    Platz 13
    Performance 1M: -5,98 %
    Chart Dollar Tree
    ISIN: US2567461080
    WKN: A0NFQC
    Die Dollar Tree Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,53 %.

    First Solar
    Tagesperformance: -4,46 %
    Platz 14
    Performance 1M: -15,30 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,46 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: -4,39 %
    Platz 15
    Performance 1M: -29,13 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,39 %.

    Kenvue
    Tagesperformance: -4,26 %
    Platz 16
    Performance 1M: -8,56 %
    Chart Kenvue
    ISIN: US49177J1025
    WKN: A3EEHU
    Die Kenvue Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,26 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: +4,21 %
    Platz 17
    Performance 1M: -10,82 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,21 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: +4,17 %
    Platz 18
    Performance 1M: -5,07 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,17 %.

    Norwegian Cruise Line
    Tagesperformance: -4,14 %
    Platz 19
    Performance 1M: -23,80 %
    Chart Norwegian Cruise Line
    ISIN: BMG667211046
    WKN: A1KBL8
    Die Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,14 %.

    Smurfit Westrock Public Limited Company
    Tagesperformance: -3,94 %
    Platz 20
    Performance 1M: -12,71 %
    Chart Smurfit Westrock Public Limited Company
    ISIN: IE00028FXN24
    WKN: A40C7D
    Die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,94 %.

    F5
    Tagesperformance: +3,92 %
    Platz 21
    Performance 1M: -3,06 %
    Chart F5
    ISIN: US3156161024
    WKN: 922977
    Die F5 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,92 %.

    PG&E Corporation
    Tagesperformance: -3,89 %
    Platz 22
    Performance 1M: -15,84 %
    Chart PG&E Corporation
    ISIN: US69331C1080
    WKN: 851962
    Die PG&E Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,89 %.

    Amcor Registered
    Tagesperformance: -3,89 %
    Platz 23
    Performance 1M: -10,44 %
    Chart Amcor Registered
    ISIN: JE00BV7DQ550
    WKN: A41YMQ
    Die Amcor Registered Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,89 %.

    Tractor Supply
    Tagesperformance: -3,83 %
    Platz 24
    Performance 1M: -4,25 %
    Chart Tractor Supply
    ISIN: US8923561067
    WKN: 889826
    Die Tractor Supply Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,83 %.

    Domino's Pizza
    Tagesperformance: -3,80 %
    Platz 25
    Performance 1M: -8,60 %
    Chart Domino's Pizza
    ISIN: US25754A2015
    WKN: A0B6VQ
    Die Domino's Pizza Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,80 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -3,64 %
    Platz 26
    Performance 1M: -5,35 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,64 %.

    Blackstone
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 27
    Performance 1M: -6,70 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +3,14 %
    Platz 28
    Performance 1M: +4,43 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,14 %.

    Universal Health Services (B)
    Tagesperformance: +3,05 %
    Platz 29
    Performance 1M: -1,00 %
    Chart Universal Health Services (B)
    ISIN: US9139031002
    WKN: 866462
    Die Universal Health Services (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,05 %.

    IBM
    Tagesperformance: +2,89 %
    Platz 30
    Performance 1M: -2,17 %
    Chart IBM
    ISIN: US4592001014
    WKN: 851399
    Die IBM Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,89 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +2,80 %
    Platz 31
    Performance 1M: -2,55 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,80 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 32
    Performance 1M: +7,79 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +2,68 %
    Platz 33
    Performance 1M: +15,45 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,68 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +2,66 %
    Platz 34
    Performance 1M: +14,30 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,66 %.

    Sysco
    Tagesperformance: +2,55 %
    Platz 35
    Performance 1M: -6,28 %
    Chart Sysco
    ISIN: US8718291078
    WKN: 859121
    Die Sysco Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,55 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 36
    Performance 1M: +13,37 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns gute Aussichten dank KI- und HBM-Nachfrage sowie den geplanten Ausbau der HBM-Kapazität auf rund 100.000 Wafer monatlich. Diskutiert werden ein möglicher KGV-Wert von etwa 6 für 2027, Kursziele bis 1.325 Dollar und der jüngste Anstieg über 1.000 Dollar. Als Risiken gelten der Netlist-Rechtsstreit, Inflation und geopolitische Unsicherheiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Corning
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 37
    Performance 1M: -0,14 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

    DaVita
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 38
    Performance 1M: -2,60 %
    Chart DaVita
    ISIN: US23918K1088
    WKN: 897914
    Die DaVita Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 09.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 09.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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