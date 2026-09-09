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    Trump zu Ukraine-Krieg

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    Putin will eine Vereinbarung

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump zufolge will Putin eine Vereinbarung schließen
    • Auch Selenskyj soll einer Vereinbarung zustimmen
    • Putin verneint aggressive Pläne gegen Europa
    Trump zu Ukraine-Krieg - Putin will eine Vereinbarung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump zu einer Vereinbarung zur Beilegung des Ukraine-Kriegs bereit. "Wir hatten ein großartiges Gespräch. Er will eine Vereinbarung", sagte der Präsident vor seinem Abflug zu einem Parteikongress der Republikaner in Dallas auf eine entsprechende Journalistenfrage über das Telefonat mit Putin. Und wenn auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Vereinbarung wolle, wäre das "sehr schön".

    Nach der Reise von US-Vermittlern nach Kiew und Moskau zu Gesprächen über einen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg war aus Russland zum Telefonat mitgeteilt worden, dass Putin Trump zugesichert habe, keine "aggressiven Pläne" in Bezug auf Europa zu haben. Der Kremlchef habe Trump zudem eine "objektive und ausführliche Analyse der Vorgänge auf dem Schlachtfeld" gegeben, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow Journalisten. Putin habe dabei ausgeführt, was die USA "real für ein baldiges Ende der Kampfhandlungen tun können".

    Russland führt seit Februar 2022 Krieg gegen den Nachbarn Ukraine. Washington bemüht sich seit längerem um einen Friedensschluss zwischen den beiden Kriegsparteien. US-Sondervermittler Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner reisten am vergangenen Wochenende zu Gesprächen nach Moskau und Kiew. Nennenswerte Fortschritte in Richtung einer Friedenslösung wurden nicht bekannt./rin/DP/nas






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