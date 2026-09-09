Core Silver nimmt Diamantbohrungen auf dem Projekt Touleary auf

Vancouver, British Columbia – 9. September 2026 / IRW-Press / Arcus Development Group Inc. („Arcus“) (TSXV: ADG) und Core Silver Corp. („Core“ oder „Core Silver“) (CSE: CC) (FWB: 8ZR) (OTCQB: CCOOF) (zusammen die „Unternehmen“) freuen sich bekannt zu geben, dass das Diamantbohrprogramm 2026 (das „Programm“) auf dem Projekt Touleary (das „Projekt“), rund 115 km südlich von Dawson im Yukon Territory, aufgenommen wurde. Das Programm wird rund 3.000 Meter umfassen. Die Bohrungen werden sich zunächst auf die Discovery Zone aus dem Jahr 2011 konzentrieren.

Highlights:

- Die Bohrungen in der „Discovery Zone (Ziel-1)“ wurden aufgenommen und sollen auf den Ergebnissen der Bohrkampagne 2011 aufbauen, die folgendes beinhalteten*:

o TL-11-005

 2,25 m mit 7,18 % Cu, 3,55g/t Au, 4,30 % Zn, 116g/t Ag (115,62-117,87 m)

 14,15 m mit 1,45 % Cu, 0,73g/t Au, 0,28 % Zn, 16,5g/t Ag (124,5-138,65 m)

o TL-11-002

 3,17 m mit 2,38 % Cu, 2,01g/t Au, 1,38 % Zn, 32,9g/t Ag (124-127,17 m)

o TL-11-001

 6,09 m mit 1,37 % Cu, 0,80g/t Au, 0,41 % Zn, 14,5g/t Ag (85,61-91,7 m)

o TL-11-003

 0,59 m mit 1,42 % Cu, 1,15g/t Au, 2,81 % Zn, 36,4g/t Ag (64,21-64,80 m)

 0,61 m mit 4,01 % Cu, 2,18g/t Au, 0,93 % Zn, 73,9g/t Ag (90,36-90,97 m)

- Die historischen Bohrungen waren auf einen kleinen Abschnitt der Discovery Zone beschränkt.

o Rund 335 Meter Streichlänge wurden bis in eine vertikale Tiefe von etwa 250 Metern erprobt.

- Interpretiertes Potenzial der Discovery Zone legt eine unerprobte Streichlänge von ungefähr 3,5 Kilometern nahe.

- Zusätzliche Zielgebiete, in denen in der Vergangenheit keine Bohrungen stattgefunden haben, einschließlich Ziel-4 und Ziel-8, stellen ebenfalls Bohrziele dar, die im Zuge des Programms 2026 erprobt werden könnten (Abbildung 2).

o Für beide Gebiete liegen bedeutende Analyseergebnisse von händischen Schürf- und Bodenproben vor, die mit geophysikalischen Anomalien und/oder einer höffigen zugrundeliegenden Geologie zusammenfallen.

*Die gemeldeten Abschnitte stellen Bohrkernlängen dar. Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte wurden noch nicht ermittelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht von Arcus zum Projekt Touleary mit Stichtag 3. November 2025, der unter dessen Profil auf www.sedarplus.ca abrufbar ist.

„Das Bohrgerät ist nun auf dem Projekt Touleary im Betrieb“, so Nick Rodway, President und CEO von Core Silver. „Dies ist das erste Bohrprogramm auf dem Projekt seit dem Jahr 2011 und stellt einen wichtigen Schritt für die Bewertung des breiteren Umfangs des mineralisierten Systems dar. Das Programm ist darauf ausgelegt, den bedeutenden Bohrabschnitten mit Kupfer, Gold, Zink und Silber nachzugehen, die von historischen Bohrungen angetroffen wurden, und bietet zugleich die Flexibilität, spannende Ziele anderenorts auf dem Projekt zu erproben, in denen noch keine Bohrungen absolviert wurden.“

Abbildung 1: Standort des Projekts Touleary und der Infrastruktur; ANMERKUNG: Die Northern Access Route befindet sich noch im Bau.

EXPLORATIONSZIELE

Das Bohrprogramm 2026 wird in der „Discovery Zone“/Ziel-1 (Abbildungen 2 & 3) aufgenommen. Das Zielgebiet wurde bei Arbeiten von Arcus in den Jahren 2009 bis 2011 identifiziert, welche Bodenprobenahmen, geophysikalische Flugvermessungen, Schürfgrabungen und Diamantbohrungen umfassten.

Die Diamantbohrungen im Jahr 2011 lieferten bedeutende Analyseergebnisse, einschließlich: TL-11-005 2,25 m mit 7,18 % Cu, 3,55g/t Au, 4,30 % Zn, 116g/t Ag (115,62-117,87 m) 14,15 m mit 1,45 % Cu, 0,73g/t Au, 0,28 % Zn, 16,5g/t Ag (124,5-138,65 m) TL-11-002 3,17 m mit 2,38 % Cu, 2,01g/t Au, 1,38 % Zn, 32,9g/t Ag (124-127,17 m) TL-11-001 6,09 m mit 1,37 % Cu, 0,80g/t Au, 0,41 % Zn, 14,5g/t Ag (85,61-91,7 m) TL-11-003 0,59 m mit 1,42 % Cu, 1,15g/t Au, 2,81 % Zn, 36,4g/t Ag (64,21-64,80 m) 0,61 m mit 4,01 % Cu, 2,18g/t Au, 0,93 % Zn, 73,9g/t Ag (90,36-90,97 m)



Die interpretierte Gesamtstreichlänge der geophysikalischen Signatur der Discovery Zone beträgt rund 3,5 Kilometer, wobei anhand der eingeschränkten historischen Bohrungen lediglich 335 Meter erprobt wurden.

Ziel-4 (Abbildung 4) wurde anhand einer drei (3) Kilometer langen linearen geophysikalischen Signatur identifiziert, die mit Bodenproben mit anomalen Kupfer- und Zinkwerten zusammenfällt. In diesem Gebiet fanden keine aktuellen Anschlussarbeiten oder historische Bohrungen statt. Ziel-8 (Abbildung 5) wurde anhand eines interpretierten Schlotkomplexes (kartiert) ermittelt und weist mehrere Ansammlungen von zusammenfallenden Boden- und händischen Schürfproben mit anomalen Kupfer-, Gold-, Silber- und Zinkwerten auf. In diesem Gebiet erfolgten keine aktuellen Anschlussarbeiten oder historische Bohrungen.

Abbildung 2: Geplante Explorationsgebiete für 2026; die Bodenproben (in ppm Cu) sind als Kreise gekennzeichnet; im Hintergrund ist die Karte der geophysikalischen Flugvermessungen (erste vertikale Ableitung) dargestellt.

Abbildung 3: Discovery Zone (Ziel 1) wurde bei Arbeiten in den Jahren 2009 bis 2011 identifiziert, die Bodenprobenahmen, geophysikalische Flugvermessungen, Schürfgrabungen und Diamantbohrungen umfassten; im Hintergrund ist die Karte der geophysikalischen Flugvermessungen (erste vertikale Ableitung) dargestellt.

Abbildung 4: Ziel–4 wurde anhand einer drei (3) Kilometer langen linearen geophysikalischen Signatur identifiziert, die mit anomalen Kupfer- und Zinkbodenproben zusammenfällt.

Abbildung 5: Ziel–8 wurde durch einen zugrundeliegenden Schlotkomplex (kartiert) identifiziert, der mit mehreren Ansammlungen von Boden- und Schürfproben mit anomalen Kupfer-, Gold-, Silber- und Zinkwerten zusammenfällt.

VMS-POTENZIAL VON TOULEARY

Das Projekt Touleary profitiert von mehreren wesentlichen Merkmalen, die üblicherweise mit großen VMS-Systemen in Verbindung gebracht werden, darunter:

- Ein großes, aussichtsreiches Landpaket in einem etablierten, kupferreichen geologischen Gürtel mit Potenzial für mehrere Arten von mineralisierten Systemen.

- Starkes Explorationspotenzial in einem Gebiet, in dem bisher nur in begrenztem Umfang moderne, systematische Explorationsarbeiten durchgeführt wurden.

- Vorkommen sowohl von Basismetallen als auch Edelmetallen, was eine Hebelwirkung auf mehrere langfristige Themen der Rohstoffnachfrage bietet.

- Die Nähe zu einer sich verbessernden regionalen Infrastruktur, einschließlich der geplanten Northern Access Route.

Die geplante Northern Access Route und damit verbundene Infrastrukturinitiativen werden vom Management als möglicherweise wegweisend für die gesamte Region angesehen. Ein verbesserter Zugang zum White Gold District des Yukon könnte die Explorations- und Entwicklungskosten erheblich senken, die Logistik verbessern, die Betriebszeiten verlängern und den Zugang zu riesigen Gebieten mit hohem Potenzial im Tintina Belt ermöglichen, deren Erkundung in der Vergangenheit schwierig und kostspielig war.

Die Northern Access Route im Yukon bezeichnet eine geplante, mehrere Millionen Dollar teure Rohstoff- und Erschließungsroute, die Dawson City mit den großen Bergbauentwicklungen im westlichen Zentrum der Region, insbesondere der Mine Coffee, verbinden soll. Die Straße wird das Zentrum des produktiven White Gold District durchqueren und versorgen. Sie wurde konzipiert, große geplante Bergbaubetriebe, darunter die Mine Coffee und die Mine Casino, zu versorgen und gleichzeitig den Zugang für Explorationsarbeiten durch Junior-Bergbauunternehmen zu verbessern. Der Ausbau der Strecke erfordert eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Regierungen sowie Vereinbarungen mit den lokalen First Nations, um lokale sozioökonomische Vorteile zu gewährleisten.

GEOLOGIE DES PROJEKTS TOULEARY

Die Geologie des Projekts Touleary ist in Abbildung 6 dargestellt. Das Projekt wird von metasiliklastischen Gesteinen der Snowcap-Gruppe und vulkanischen Gesteinen der Finlayson-Gruppe (Ryan und Gordey, 2001) unterlagert. Im Vergleich dazu werden entlang schmaler Abschnitte des Projektgebiets geringere Mengen jüngerer paläozoischer und mesozoischer Gesteine vermutet, die zur Simpson Range, zur Sulphur-Creek-Abfolge und zur Stikine-Abfolge gehören. Die aktuelle, das Projekt umfassende geologische Karte basiert auf den Kartierungen von Ryan und Gordey aus dem Jahr 2001, bei denen ein Großteil der begrenzten Daten aus der Überquerung von Bergkämmen, aus Straßenaufschlüssen und kleineren Ausbissen in Bächen gesammelt wurde.

Die Merkmale der beiden wichtigsten lithostratigrafischen Einheiten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Snowcap-Gruppe (Neoproterozoikum)

o Bildet das Grundgebirge des YTT und besteht überwiegend aus metasiliklastischen Gesteinen, darunter Quarzit, Psammit, pelitische und kalksilikatische Schiefer. Diese Gesteine sind typischerweise mehrfach deformiert und bis zur Amphibolit-Fazies metamorphosiert.

- Finlayson-Gruppe (Devon)

o Umfasst eine metavulkanische und metasedimentäre/vulkanoklastische Stratigrafie vom Oberdevon bis zum Unteren Mississippien. Die vulkanischen Einheiten sind deutlich bimodal und werden, soweit sie in Bohrkernen auf dem Projekt Touleary beobachtet wurden, von mafischen Endgliedern gegenüber ihren felsischen Gegenstücken dominiert. Die Finlayson-Gruppe beherbergt auf dem Projekt Touleary eine VMS-Mineralisierung, und die Sulfidhorizonte in der Discovery-Zone sind überwiegend in felsischen vulkanoklastischen Zonen innerhalb des von mafischen Gesteinen dominierten Abschnitts entwickelt. Die hydrothermale Alteration dieser Fazies zeigt sich als Talk-Chlorit dort, wo mafische Vulkanite vorkommen, und einer unterschiedlich starken Silifizierung sowie Serizitisierung dort, wo felsische Fazies vorherrschen.

Geologische Kartierungen der Regierung gingen ursprünglich davon aus, dass ein Großteil des Projekts Touleary von der basalen Stratigrafie der Abfolgen der Finlayson-Gruppe unterhalb des Bereichs aktiver VMS-Ablagerungen unterlagert wird. Eine detaillierte Analyse der aufbereiteten luftgestützten magnetischen Daten in Verbindung mit den geologischen Informationen aus den Bohrfunden, den VTEM-Daten und der geochemischen Bodenuntersuchung im gesamten Projektgebiet ermöglichte eine grundlegende Neuinterpretation der geologischen und strukturellen Architektur des Projektgebiets. Diese Neuinterpretation ergab eine weitaus ausgedehntere Verteilung der höffigen vulkanischen Wirtsstratigrafie sowie potenzielle Schlotkomplexe, Regionen mit komplexen Faltungen und gerichtete strukturelle Verschiebungen.

Abbildung 6: Geologie des Projekts Touleary; aus geophysikalischen Untersuchungen und der Geochemie von Bodenproben abgeleitete Schlotkomplexe.

MINERALISIERUNG AUF DEM PROJEKT TOULEARY

Die Mineralisierung auf dem Projekt Touleary ist typisch für vulkanogene Massivsulfid-Systeme (VMS), die sich in submarinen vulkanischen Wirtsgesteinen des Devon-Mississippiums (Unterkarbon) der Finlayson-Gruppe entwickelt haben.

Die nächstgelegenen Analoga dieser Systeme im Finlayson-Distrikt liegen etwa 450 km südöstlich entlang der verschobenen Tintina-Verwerfungszone im Südosten des Yukon. Die Rückverfolgung des Finlayson-Distrikts zu seinem ursprünglichen Standort positioniert ihn direkt neben das Touleary-Gebiet.

Vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätten (VMS) werden auch als vulkanassoziierte, in Vulkaniten und in vulkanosedimentären Gesteinen beherbergte Massivsulfid-Lagerstätten bezeichnet. Sie treten typischerweise als Linsen aus polymetallischen Massivsulfiden auf, die sich am oder nahe dem Meeresboden in submarinen extensiven vulkanischen Umgebungen bilden. VMS-Lagerstätten werden nach ihrem Gehalt an Edel- und Basismetallen sowie der Lithologie des Wirtsgesteins gruppiert. Das Vorkommen von Au und Ag kann erheblich zur Wirtschaftlichkeit von VMS-Lagerstätten beitragen.

Offenlegung gemäss National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz Nr. 46541) (Berufszulassung Nr. 1000359) ist President, CEO und Direktor von Core Silver und qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat die Erstellung dieser Mitteilung im Auftrag von Arcus und Core überwacht und ihren technischen Inhalt verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasste eine Prüfung der historischen Bewertungsberichte und Laborzertifikate. Während des Verifizierungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt.

QUELLENNACHWEIS

Ryan, J.J. and Gordey, S.P., 2001 Geology, southern Stewart River area, Yukon Territory (Parts of 115J14, 115O2,3,4,5,6,7); Geological Survey of Canada, Open File 4338, scale 1:100,000.

Bennett, V., 2012 Touleary Project, Dawson Range Mineral Belt, Yukon, Canada – SEM Study. Report prepared for Arcus Development Group Inc.

Leitch, C., 2011 Petrographic report on ten samples from the Touleary project, Yukon. Report prepared for Arcus Development Group Inc. by Vancouver Petrographics Ltd.

Smith, H, 2009 Assessment Report describing geochemical sampling and prospecting at the Touleary Project, western Yukon. Report prepared by Archer, Cathro & Associates (1981) Limited.

Hannington, M.D., Galley, A.G., Herzig, P.M., and Petersen, S. 1998 Comparison of the TAG mound and stockwork complex with Cyprus-type massive sulphide deposits, in Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results Volume 158: p. 389-415.

Galley, A.G., Hannington, M.D., and Jonasson, I.R., 2007 Volcanogenic massive sulphide deposits, in Goodfellow, W.D., ed., Mineral Deposits of Canada: A Synthesis of Major Deposit-Types, District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces, and Exploration Methods: Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication No. 5, p. 141-161

Franklin, J.M., and Hannington, M.D., 2002 Volcanogenic massive sulphides through time: Geological Society of America, 2002 Annual Meeting, Abstracts with Programs, v. 34, p. 283.

Singer, D.A., 1995 World-class base and precious metal deposits - a quantitative analysis: Economic Geology, v. 90, p. 88-104.

Wengzynowski, W.A, B.A,.Sc, P. Eng, Technical Report describing Geology, Mineralization, Geochemistry, Geophysics, Trenching and Diamond Drilling at the Touleary Project, November 3, 2025

ÜBER DIE UNTERNEHMEN

Über Core Silver Corp.

Core Silver Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia befasst. Das Unternehmen besitzt derzeit sämtliche Anteile und Rechte am Mineralprojekt Blue, das eine Grundfläche von 114.074 Hektar (ca. 1.140 km²) umfasst. Das Projekt liegt im Atlin Mining District, einem bekannten Goldbergbaugebiet, das sich auf dem nicht abgetretenen Territorium der Taku River Tlingit First Nation und der Carcross/Tagish First Nation befindet. Das Projekt Blue enthält eine große Strukturformation, die als „Llewellyn Fault Zone“ („LFZ“ - Verwerfungszone Llewellyn) bekannt ist. Diese Struktur ist ungefähr 140 Kilometer lang und erstreckt sich von der Tally-Ho Shear Zone im Yukon nach Süden durch das Projekt Blue bis zum Juneau Ice Sheet im Alaskan Panhandle in den Vereinigten Staaten. Core Silver ist der Auffassung, dass das südliche Gebiet von Atlin Lake und die LFZ seit den letzten großen Explorationskampagnen in den 1980er-Jahren vernachlässigt wurden. Die LFZ spielt eine wichtige Rolle bei der Mineralisierung oberflächennaher Metallvorkommen auf dem Mineralprojekt Blue. In den letzten 50 Jahren wurden wichtige Fortschritte im Verständnis von Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten erzielt, sowohl weltweit als auch im Golden Triangle in British Columbia. Das Unternehmen hat diese Informationen genutzt, um ein bereits bewährtes Explorationsmodell für das Projekt Blue anzupassen und ist überzeugt, dadurch eine wichtige Entdeckung ermöglichen zu können. Core Silver freut sich darauf, sich zu einem der bedeutendsten Explorationsunternehmen im Atlin Mining District zu entwickeln, und sein Team ist von den bedeutenden Möglichkeiten für Neuentdeckungen und die Erschließung in diesem Gebiet überzeugt.

Über Arcus Development Group Inc.

Arcus wurde im Juni 2006 von einer Gruppe erfahrener Fachleute aus der Mineralindustrie und Investoren mit nachweisbaren unternehmerischen Erfolgen gegründet. Arcus konzentriert sich auf die Schaffung von Shareholder Value durch den Erwerb und die Weiterentwicklung hochwertiger Mineralexplorationsprojekte in der Frühphase. Das wichtigste Projekt des Unternehmens ist das Projekt Touleary im Yukon, das eine historisch durch Bohrungen bestätigte polymetallische VMS-Entdeckung sowie zahlreiche weitere Explorationsziele umfasst.

Im Namen des Board of Directors

ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC.

„Darryl Jones“

Interims-CEO

Tel: 604.788.9533

CORE SILVER CORP.

„Nicholas Rodway“

President & CEO

Tel: 604.681.1568

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ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

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Die Core Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 0,278EUR auf Tradegate (08. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.