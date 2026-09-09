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    Besonders beachtet!

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    RWE Aktie steigt um +2,13 % - 09.09.2026

    Kursbewegung von +2,13 % bei RWE am 09.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - RWE Aktie steigt um +2,13 % - 09.09.2026
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

    RWE Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die RWE Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,13 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RWE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 60,35, mit einem Plus von +2,13 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in RWE investiert war, konnte einen Gewinn von +8,35 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die RWE Aktie damit um +3,88 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RWE +30,51 % gewonnen.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,38 % geändert.

    RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,88 %
    1 Monat +7,96 %
    3 Monate +8,35 %
    1 Jahr +65,73 %
    Stand: 09.09.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur RWE Aktie

    Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,00 Mrd.EUR € wert.

    RWE-Chef fordert besseren Schutz des Stromnetzes


    RWE -Chef Markus Krebber fordert nach einer Serie von Sabotage-Angriffen auf das Stromnetz in mehreren Bundesländern einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur. "Wir müssen aus den Erfahrungen auch die Lehren ziehen, und zwar schnell", sagte …

    Deutliche Verluste - Ölpreis über 100 Dollar


    Der weiter steigende Ölpreis hat zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel stark belastet. Der Leitindex Dax fiel am Mittwoch bei hohen Umsätzen um 1,66 Prozent auf 25.576,45 Punkte und rutschte damit auf das Niveau von Ende Juli. Für den …

    DAX & Wall Street rutschen ab: Breite Kursverluste, wenige Gewinner


    Trotz vereinzelter Kursgewinne prägt heute ein breiter Abwärtstrend die internationalen Aktienmärkte – von den deutschen Leitindizes bis hin zu Dow Jones und S&P 500.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von RWE?

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Enel notiert im Plus, mit +0,13 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -0,01 %. E.ON verliert -0,18 %

    RWE Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die RWE Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur RWE Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    RWE

    +2,13 %
    +3,88 %
    +7,96 %
    +8,35 %
    +65,73 %
    +58,61 %
    +81,54 %
    +302,36 %
    +217,38 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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