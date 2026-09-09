RWE Aktie steigt um +2,13 % - 09.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die RWE Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,13 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RWE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 60,35€, mit einem Plus von +2,13 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in RWE investiert war, konnte einen Gewinn von +8,35 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die RWE Aktie damit um +3,88 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RWE +30,51 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,38 % geändert.

RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,88 % 1 Monat +7,96 % 3 Monate +8,35 % 1 Jahr +65,73 %

Informationen zur RWE Aktie

Stand: 09.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,00 Mrd.EUR € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von RWE?

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Enel notiert im Plus, mit +0,13 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -0,01 %. E.ON verliert -0,18 %

RWE Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die RWE Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur RWE Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.