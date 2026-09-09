ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Ölpreis belastet weiter - Meta-Rally an Nasdaq
- Dow fällt wegen Ölpreisen auf tiefsten Stand
- Nasdaq 100 zeigt sich robuster, fällt aber leicht
- Anleger warten auf EZB-Entscheid und US-Preisdaten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter Federn gelassen. Vor allem die Standardwerte litten unter weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,77 Prozent auf 52.380,66 Punkte nach, wodurch er sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli erreichte. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um knapp ein halbes Prozent auf 7.636,36 Punkte bergab.
Wie schon am Vortag zeigte sich der Handel an der Nasdaq-Börse etwas robuster. Gute Nachrichten von Meta , die von der Einführung eines eigenen KI-Assistenten beflügelt wurden, konnten das Gesamtbild dort aber auch nicht eindeutig verbessern. Mit 29.421,55 Punkten lag der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 am Ende mit 0,29 Prozent im Minus.
Laut einem Händler positionierten sich die Anleger vorsichtig vor mehreren brisanten Ereignissen, die am Donnerstag und Freitag anstehen - darunter der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank, Preisdaten aus den USA sowie Quartalszahlen von Oracle und Adobe aus dem Softwaresektor.
Die Fantasie, dass Meta mit dem vorgestellten KI-Agenten "Muse" künftig auch ein stärkerer KI-Nutznießer werden könnte, ließ die Aktien um 6,6 Prozent hochschnellen. Meta sei gut positioniert, um damit Erfolge zu feiern, hieß es am Markt. Ein Experte von Mizuho Securities schrieb, Investoren wollten sehen, dass sich die KI-Investitionen lohnen. Dies sei jetzt ein Schritt in die richtige Richtung.
Die Muse-Vorstellung hielt auch den guten Lauf anderer KI-Werte aufrecht, denn Gewinner kamen vermehrt aus den Chip- und Speicherbereichen. Die Aktien von Firmen wie Marvell Technology , AMD , Sandisk oder Micron legten zwischen 1,5 und 4,3 Prozent zu.
Abgesehen von Meta schlossen die großen Tech-Schwergewichte jedoch fast alle im Minus, was die Nasdaq im Gesamtbild belastete. Mehr als zwei Prozent verloren die Alphabet -Aktien, weil Meta in Konkurrenz zu dem KI-Agenten Gemini des Google-Mutterkonzerns geht. Auch der Apple -Kurs ging etwas leichter aus dem Handel. Die Vorstellung eines auffaltbaren iPhones wurde hier nicht zum Kurstreiber.
Generell gefragt waren US-Ölwerte: Die Kurse von Chevron und ExxonMobil legten bis zu 2,2 Prozent zu, weil ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im November am Mittwoch erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar kostete. Anlass dazu gab, dass der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der Straße von Hormus immer weiter eskaliert.
Unter den amerikanischen Nebenwerten gab es einige größere Kursausschläge nach unten. So sackten die Aktien der Tankstellen- und Mini-Markt-Kette Casey's um mehr als 14 Prozent ab. Am Markt gab es kritische Stimmen zum Absatzvolumen, da nur höhere Kraftstoffmargen ein Gewinnwachstum ermöglicht hätten. Die Jahresprognosen wurden lediglich bestätigt.
Noch schlimmer erging es aber den Anlegern von ServiceTitan mit einem Kurseinbruch um 30 Prozent. Das Softwareunternehmen gab eine Umsatzprognose für das laufende Quartal ab, die die Anleger enttäuschte. In ersten Stimmen dazu hieß es, die Skalierung eines KI-Agenten verlangsame sich./tih/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 219,4 auf Lang & Schwarz (09. September 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.419,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +24,56 %/+84,01 % bedeutet.
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Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über US 30. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schönen guten Morgen in die Runde,
US Stromversorger - Vorsicht!
Betroffen sind besonders PG & E Corp. (US69331C1080) und Edison International Inc. (US2810201077) - nicht verwechseln mit Consolidated Edison Inc. (US2091151041)
Aktiendepot – Update August 2026
Zwei Drittel des Börsenjahres liegen nun bereits hinter uns. Nachfolgend hiermit mein August-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 8 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für August:
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Im August gab es auch noch keine weiteren Zukäufe (was sich im September aber ändert!) und auch keine Verkäufe:
Alle Kurswerte meiner bisherigen Nachkäufe des laufenden Jahres liegen etwas tiefer als im Vormonat.
Keine Besonderheiten
Im August gab es ansonsten keine spannenden Neuigkeiten im Aktiendepot (oder ich habe sie jedenfalls nicht mitbekommen). Das Depot liegt aktuell nahe am Rekordhoch.
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.121,10 € / 4.300 € (= 72,58 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,33 % / 5 % (= 66,6 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Das war´s auch mal wieder meinerseits. Weiterhin allen viel Erfolg!