Hylenr Technologies entdeckt Spuren von Seltenen Erden und eröffnet durch Kernfusion einen neuen technologischen Weg

HYDERABAD, Indien, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Das indische Deep-Tech-Unternehmen Hylenr Technologies hat Hinweise auf die Bildung von Elementen, darunter Seltenerdmetalle, innerhalb künstlich geschaffener Gitterstrukturen gemeldet – und eröffnet damit einen radikal neuen Weg zur Nukleosynthese und zur Herstellung strategischer Werkstoffe .

Die Ergebnisse sind Teil der Arbeit von Hylenr Technologies in den letzten mehr als zehn Jahren auf dem Gebiet der Kernfusionstechnologie auf der Grundlage der Gitter-Einschluss-Fusion (Lattice confinement fusion). Dabei wurden die Ergebnisse durch die Zusammenarbeit des Unternehmens mit führenden internationalen Forschungseinrichtungen validiert.

Ein Teil dieser Arbeit mit dem Titel Nuclear Signatures in a Hydrogen-Loaded Ni–Pd Lattice Confinement System wurde Anfang dieses Monats auf der 27th International Conference on Condensed Matter Nuclear Science (ICCF-27) in Niagara Falls, Kanada, vorgestellt.

Von der Kernenergie zur Nukleosynthese

Die Nukleosynthese ist der Prozess, bei dem Atomkerne umgewandelt werden, um verschiedene Elemente zu erzeugen.

In der Natur findet dies im Inneren von Sternen, Supernovae und anderen extremen astrophysikalischen Umgebungen statt, wo enorme Temperaturen, Drücke und Energiedichten Kernreaktionen antreiben.

Auf der Erde erfordert die Erzeugung oder Umwandlung von Elementen durch nukleare Prozesse in der Regel großtechnische Kernreaktoren, Teilchenbeschleuniger oder hochenergetische Versuchseinrichtungen.

Die Ergebnisse von Hylenr Technologies zeigen einen grundlegend anderen Weg für Kernprozesse und Nukleosynthese in künstlich hergestellten Feststoffen auf, In mit Wasserstoff beladenen Metallgittern schaffen Wechselwirkungen zwischen Wasserstoff, Gitterfehlern, Leerstellen und der lokalen elektronischen Umgebung stark begrenzte Bedingungen, die Kernprozesse innerhalb des Materials selbst ermöglichen.

Dies verlagert die Vorstellung von der Elementbildung von riesigen Hochenergiesystemen hin zu kompakter, künstlich erzeugter Kernenergie.

Signaturen von 32 Elementen nachgewiesen

Im Rahmen einer etwa zweijährigen Materialanalyse hat Hylenr Technologies in Proben aus dem Betriebsbetrieb Signaturen nachgewiesen, die 32 Elementen entsprechen, darunter leichte Elemente, schwere Elemente sowie Edelgase wie Helium, Neon und Argon. Darüber hinaus wurden strategisch wichtige Seltenerdelemente wie Yttrium sowie Aktinide wie Uran nachgewiesen. Die Signaturen werden im Vergleich zur Basis-Charakterisierung derselben Katalysatormaterialprobe vor dem Betrieb, die als Kontrolle dient, ausgewiesen, und jede wird durch mehr als eine der folgenden unabhängigen Techniken bestätigt.