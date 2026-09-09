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    Weltkriegsbombe in Hamburg entschärft - Zugverkehr freigegeben

    Für Sie zusammengefasst
    • Weltkriegsbombe in Bahrenfeld erfolgreich entschärft
    • Sperrungen aufgehoben, Züge fahren wieder
    • Chemischer Langzeitzünder erhöhte die Explosionsgefahr
    Weltkriegsbombe in Hamburg entschärft - Zugverkehr freigegeben
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die gefährliche Weltkriegsbombe im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld ist mehrere Stunden nach dem Fund entschärft worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Die Sperrmaßnahmen wurden aufgehoben, der Zugverkehr wieder freigegeben.

    Die 500-Pfund-Bombe englischer Bauart hatte auf einer Baustelle an einer wichtigen Bahnstrecke gelegen, die Hamburg mit dem Norden und Westen Schleswig-Holsteins verbindet. Der Zugverkehr war erheblich gestört. Im S-Bahn- und Fernverkehr gab es zahlreiche Zugausfälle.

    Die Fundstelle lag am S-Bahnhof Diebsteich, wo der neue Bahnhof Altona gebaut wird. Für die Entschärfung mussten Anwohner im Umkreis von 400 Metern ihre Wohnungen verlassen.

    Die Bombe war mit einem chemischen Langzeitzünder versehen. Weil sie bewegt worden war, bestand nach Angaben der Feuerwehr eine akute Explosionsgefahr./bsp/DP/nas






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