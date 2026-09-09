Die stratosphärische Plattform von Sceye kehrt nach einem rekordbrechenden Hin- und Rückflug in die Stratosphäre zwischen den USA und Japan in die Vereinigten Staaten zurück

Die Reise, die 30 Tage dauerte und über fast 30.000 km führte, umfasste auch einen einwöchigen Einsatz in der Stratosphäre über Japan. Während des Fluges über Japan konnten Sceye und sein Partner SoftBank Corp. die „Direct-to-Device"-Konnektivität zu unmodifizierten Geräten, die HAPS-basierte Kommunikation mit Drohnen sowie Edge-Computing aus der Stratosphäre erfolgreich überprüfen.

MORIARTY, New Mexico, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Sceye, ein US-amerikanisches Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Materialwissenschaften, das High-Altitude-Platform-Systems (HAPS) für die stratosphärische Infrastruktur entwickelt, gab heute die erfolgreiche Rückkehr seiner Mission Service Test 1 (ST1) in die Vereinigten Staaten bekannt, nachdem diese einen rekordbrechenden transpazifischen Flug von New Mexico nach Japan und zurück absolviert hatte. ST1 startete am 9. August 2026 und erreichte Japan 13 Tage später. Während des Einsatzes in Japan demonstrierte Sceye mobile Breitbandverbindungen zu unveränderten Geräten über das Kernnetz der SoftBank Corp. sowie HAPS-basiertes Edge-Computing und die Kommunikation mit Drohnen, um die Entwicklung eines 3D-Kommunikationsnetzwerks zu unterstützen.