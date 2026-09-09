JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple nach der Vorstellung neuer iPhones auf "Underperform" mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar belassen. Edison Lee bezog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem Stellung zur Preisgebung bei zwei iPhone-18-Pro-Modellen und dem faltbaren iPhone Duo. Er glaubt, dass Apple darauf abzielt, das Absatzvolumen auf Kosten der Marge anzutreiben./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:52 / P.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:52 / P.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 315,9USD auf Nasdaq (09. September 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 263,66

Kursziel alt: 263,66

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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