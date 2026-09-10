Paukenschlag bei Nebius! Siemens Energy kaufen oder verkaufen? Power Metallic Mines mit Top-News!
Bei Power Metallic Mines könnte sich nach dem "Sell on good news" eine spannende Kaufchance bieten. Nach einer 50 %-Rally sorgten Gewinnmitnahmen bei der Kupfer-Aktie zuletzt für einen Kursrückgang von 1,50 CAD auf 1,30 CAD. Denn die …
Foto: esg-aktien.de
Bei Power Metallic Mines könnte sich nach dem "Sell on good news" eine spannende Kaufchance bieten. Nach einer 50 %-Rally sorgten Gewinnmitnahmen bei der Kupfer-Aktie zuletzt für einen Kursrückgang von 1,50 CAD auf 1,30 CAD. Denn die Ressourcenmeldung für das spannende polymetallische Explorationsprojekt überzeugt. Mit Blick auf das Analysten-Kursziel bestehen mehr als 100 % Kurspotenzial. Einen Paukenschlag gab es zuletzt bei Nebius. So wird Nebius zum bevorzugten Infrastrukturpartner für souveräne KI-Lösungen von Palantir. Die Aktie des KI-Plays ist wieder im Rallymodus. Und was macht Siemens Energy? Die Aktie läuft schon länger seitwärts. Auch Analysten sind uneins, wohin die Reise gehen soll. Die Kursziele reichen von 100 EUR bis 245 EUR. Soll man also kaufen oder verkaufen?
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