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    Springt Nel ASA jetzt wieder an? Bayer wird von Analysten wachgeküsst! RE Royalties lockt mit Dividende!

    Wir blicken heute auf drei Unternehmen, die alle möglicherweise an einem entscheidenden Wendepunkt stehen. Der Wasserstoff-Spezialist Nel ASA kämpft gegen die Zeit und muss beweisen, dass die prallen Auftragsbücher auch echte Gewinne einbringen …

    Springt Nel ASA jetzt wieder an? Bayer wird von Analysten wachgeküsst! RE Royalties lockt mit Dividende!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Wir blicken heute auf drei Unternehmen, die alle möglicherweise an einem entscheidenden Wendepunkt stehen. Der Wasserstoff-Spezialist Nel ASA kämpft gegen die Zeit und muss beweisen, dass die prallen Auftragsbücher auch echte Gewinne einbringen können. Auf der anderen Seite steht Bayer als Konzern, der sich nach tiefen Krisenjahren und Kursen um 20 EUR sowie nahezu endlosen Rechtsstreitigkeiten wie ein Phönix aus der Asche erhoben hat und noch weiter nach oben möchte. Zu guter Letzt schauen wir uns RE Royalties an. Der Projekt-Finanzierer hat sich geschickt für die Energiewende positioniert und schüttet hohe Erträge für die Aktionäre aus. Wir werfen für Sie einen Blick auf die Zahlen, die Charttechnik und die Wahrheit hinter den jüngsten Nachrichten.

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    Verfasst von Zukunftsbilanzen
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    Springt Nel ASA jetzt wieder an? Bayer wird von Analysten wachgeküsst! RE Royalties lockt mit Dividende! Wir blicken heute auf drei Unternehmen, die alle möglicherweise an einem entscheidenden Wendepunkt stehen. Der Wasserstoff-Spezialist Nel ASA kämpft gegen die Zeit und muss beweisen, dass die prallen Auftragsbücher auch echte Gewinne einbringen …
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