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    Panzer, Windräder und Diesel-Sparen: Jetzt bei Deutz, Nordex und dynaCERT einsteigen?

    Während in Deutschland nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt das Hauen und Stechen der Parteien wegen möglicher Koalitionsbildungen losgeht, präsentiert sich der globale Aktienmarkt als ein Spielfeld, wo traditionelle Industriestärke, grüne …

    Panzer, Windräder und Diesel-Sparen: Jetzt bei Deutz, Nordex und dynaCERT einsteigen?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Während in Deutschland nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt das Hauen und Stechen der Parteien wegen möglicher Koalitionsbildungen losgeht, präsentiert sich der globale Aktienmarkt als ein Spielfeld, wo traditionelle Industriestärke, grüne Energiewende und technologischer Wandel aufeinandertreffen. Deutz hat mit einem Milliarden-Deal im Verteidigungssektor für Furore gesorgt, Nordex erlebte durch Analysten-Hochstufungen einen beeindruckenden Anstieg. Bei dynaCERT sollte jetzt wohl endlich die Cleantech-Story aufgehen. Es riecht jetzt ganz stark nach Durchbruch. Wo verbergen sich die besten Chancen bei diesen Unternehmen und welche Risiken müssen Anleger auf dem Schirm haben? Wir beleuchten die aktuellen Zahlen, Kursziele sowie entscheidende Chartmarken.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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