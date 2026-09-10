EZB vor nächster Zinserhöhung

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Als Antwort auf die gestiegene Inflation dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Euroraum zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben. Ökonomen erwarten, dass die Notenbank den für Sparer und Banken wichtigen Einlagenzins bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag von 2,25 auf 2,5 Prozent erhöhen wird. Der Beschluss des EZB-Rates wird um 14.15 Uhr nach der auswärtigen Sitzung des Gremiums in Berlin verkündet. Zudem legt die EZB neue Prognosen zu Inflation und Konjunktur im Euroraum vor.

Der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs hat die Teuerung kräftig nach oben getrieben. Autofahrer spüren das an den Tankstellen, Hausbesitzer bei den Heizölpreisen. Eine Lösung des Konflikts am Persischen Golf ist nicht in Sicht.