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    MSA Safety bringt en A1X auf den Markt

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    den WinGrip-Vakuumanker der nächsten Generation für die Flugzeugwartung

    MSA Safety bringt en A1X auf den Markt - den WinGrip-Vakuumanker der nächsten Generation für die Flugzeugwartung

    PITTSBURGH, 10. September 2026 /PRNewswire/ -- MSA Safety hat die Markteinführung des A1X angekündigt, seines neuesten WinGrip Vakuumankers, der dazu beitragen soll, die Flugzeugwartung sicherer, schneller und vielseitiger zu gestalten. Der WinGrip-Vakuumanker A1X stellt die neueste Weiterentwicklung des bewährten AIO (All-In-One)-WinGrip-Systems von MSA dar und bietet eine leichtere, kompaktere Lösung, die den Anforderungen moderner Wartungsabläufe in der Luftfahrt gerecht wird.

    The WinGrip A1X vacuum anchor represents the latest evolution of MSA's proven AIO (All-In-One) WinGrip system, delivering a lighter, more compact solution that meets the demands of modern aviation maintenance operations.

    Speziell auf die Arbeitsweise von Wartungsteams zugeschnitten

    Der Vakuumanker A1X schafft mithilfe von Vakuumsaugtechnik einen sicheren, nicht-invasiven Befestigungspunkt an Flugzeugflügeloberflächen und ist so konzipiert, dass Wartungstechniker sicher an Flügeln und Rümpfen arbeiten können, ohne das Flugzeug zu beschädigen. Er wird durch wiederbefüllbare Luft- oder Gasflaschen betrieben, die den für die Befestigungspunkte erforderlichen Unterdruck erzeugen.

    Der A1X-Vakuumanker wurde in enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt und auf der Grundlage von Rückmeldungen aus der Praxis von Wartungsteams gestaltet. Er wurde speziell dafür konzipiert, die praktischen Hindernisse zu beseitigen, die Teams daran hindern können, Absturzsicherungsausrüstung vor Ort einzusetzen.

    Mit einem Gewicht von nur 7 kg – 35 % leichter als sein Vorgängermodell – und einem reduzierten Durchmesser von 350 mm (statt 480 mm) ist der Vakuumanker A1X tragbarer und einfacher zu handhaben als frühere Generationen. Das neu gestaltete Pneumatiksystem verdoppelt die Anzahl der möglichen Verankerungspositionen, die mit einer einzigen Flasche erreicht werden können. Dadurch muss weniger häufig Ersatzflaschen mitgeführt werden, was den Arbeitsablauf für Techniker unter zeitkritischen Bedingungen optimiert.

    Breitere Flugzeugkompatibilität

    Einer der wichtigsten Fortschritte des A1X-Vakuumankers ist seine erweiterte Kompatibilität. Dank des reduzierten Durchmessers der Saugnäpfe kann der Vakuumanker A1X nun auch bei kleineren Flugzeugen eingesetzt werden, die bisher nicht im Anwendungsbereich der WinGrip-Technologie lagen, darunter Geschäftsflugzeuge, Privatflugzeuge und Verkehrsflugzeuge. Er ist von allen großen Flugzeugherstellern, darunter Airbus und Boeing, für den Einsatz zugelassen, sodass Wartungsteams ihn getrost im Rahmen ihrer Standardverfahren einsetzen können.

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