Berichte über Explosionen im Süden des Irans
- Explosionen erschüttern die Straße von Hormus
- Insel Gheschm sowie Sirik und Minab betroffen
- Hormus bleibt zentraler Streitpunkt im Iran-Krieg
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Süden des Irans ist es örtlichen Medienberichten zufolge im Bereich der Straße von Hormus zu Explosionen gekommen. Betroffen seien die Insel Gheschm in der Meerenge sowie die Städte Sirik und Minab, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf amtliche Quellen. Die Explosionen hätten sich auf dem Meer ereignet, hieß es weiter. Die Ursache der Explosionen sowie die genaueren Umstände blieben zunächst unklar.
Das US-Militär hatte zuletzt mehrfach iranische Öltanker in der Straße von Hormus oder angrenzenden Gewässern angegriffen. Es reagierte damit nach eigener Darstellung auf Attacken der Iranischen Revolutionsgarden auf US-Kriegsschiffe in der Region.
Die Straße von Hormus hat sich im Verlauf des Iran-Kriegs zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran entwickelt: Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den Transport von Öl, Erdgas und Dünger weltweit bedeutende Meerenge weitestgehend. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen./dde/DP/zb
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Bärische Aspekte (Wartechancen):
- Für 2027 wird bereits von einer sich anbahnenden Ölschwemme gesprochen, obwohl Hormus nicht frei passierbar ist.
- Unter Trump verleiben sich die USA große Mengen des venezuelanischen Rohöls ein.
- Saudi-Arabien sichert für September vollumfänglich die Liefermengen zu.
- Auch die anderen Ölstaaten am Persischen Golf steigern ihre Rohölproduktion.
- Die EIA sieht für 2027 ein Überangebot mit deutlich sinkenden Ölpreisen.
Nun, wenn ich die Kommentare bezüglich Bremsmechanismen (sinkender Bedarf, jede Menge Alternativen) so lese, dann muss die Straße von Hormus für den Ölhandel komplett irrelevant sein, genauso wie Russland, dessen Öl die Welt scheinbar ebenso wenig braucht.
- Läuft die Weltwirtschaft wirklich rund angesichts eines scheinbaren zuviel an Rohöl, obwohl die Angebotsseite eingeschränkt wurde und wird ?
- Wenn höhere Preise sofort zu Nachfragerückgang führen, dann sollte das zu konjunkturellen Bremsspuren führen
- Warum reagieren Aktienkurse reagieren kaum noch auf den Anstieg des Rohölpreises
- Sind die Aktienkurse nur noch rein inflationsgetrieben ?
Ferner hängt da noch das höher, schneller weiter KI-Damoklesschwert im Raum, wo es scheinbar immer noch keine Grenzen gibt:
- KI ist sicherlich nicht die Lösung um alle Probleme der Menschheit zu lösen
- KI kostet mehr Jobs als sie schafft
- Der Energiebedarf für die geplanten KI-Projekte kann gar nicht gedeckt werden
- Hinter KI existiert ausser bei den Schaufelverkäufern (Nvidia + Halbleiterhersteller) kein tragfähiges Geschäftsmodell, was Rendite abwirft
- Was passiert, wenn die ganzen KI-Kredite platzen, weil die Hyperscaler die begebenen Anleihen nicht mehr aus dem Cashflow bedienen können
- Kannibalisierung der verschiedenen KI Modelle, bei Open AI leuchten schon die ersten Alarmglocken (Geldverbrennungsmaschine, führende Mitarbeiter verlassen das sinkende Schiff)
- Dubiose Zirkelfinanzierungen
- Noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit derartig viel Geld in eine einzelne Technologie gesteckt, bei denen die Monetarisierung der Investitionen extrem viele Fragen aufwirft
- Weitere Gefahr, die noch kaum jemand auf dem Schirm hat, Verselbständigung von KI-Modellen
- Gut klingt noch wie Science Fiction, aber KI-Modelle als Waffe eingesetzt -> Zusammenbruch der weltweiten IT-Infrastruktur
Wo liegt der Fehler in der der Betrachtung das ganzen, zumal der normale Konsument inflationsbedingt immer weniger in der Tasche während die Gewinne vieler Unternehmen explodiert sind. Kreditgetriebene Gewinne + Umverteilung wäre hier meine Antwort.
Dann wären da noch Zinsanhebungen und die Staatsanleihenrendite
Trump spielt das jetzt als non-event runter (was es nicht ist), reagiert nicht;