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    Berichte über Explosionen im Süden des Irans

    Für Sie zusammengefasst
    • Explosionen erschüttern die Straße von Hormus
    • Insel Gheschm sowie Sirik und Minab betroffen
    • Hormus bleibt zentraler Streitpunkt im Iran-Krieg
    Berichte über Explosionen im Süden des Irans
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Süden des Irans ist es örtlichen Medienberichten zufolge im Bereich der Straße von Hormus zu Explosionen gekommen. Betroffen seien die Insel Gheschm in der Meerenge sowie die Städte Sirik und Minab, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf amtliche Quellen. Die Explosionen hätten sich auf dem Meer ereignet, hieß es weiter. Die Ursache der Explosionen sowie die genaueren Umstände blieben zunächst unklar.

    Das US-Militär hatte zuletzt mehrfach iranische Öltanker in der Straße von Hormus oder angrenzenden Gewässern angegriffen. Es reagierte damit nach eigener Darstellung auf Attacken der Iranischen Revolutionsgarden auf US-Kriegsschiffe in der Region.

    Die Straße von Hormus hat sich im Verlauf des Iran-Kriegs zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran entwickelt: Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den Transport von Öl, Erdgas und Dünger weltweit bedeutende Meerenge weitestgehend. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen./dde/DP/zb






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