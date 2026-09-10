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    Falt-Premiere mit Luxuspreis

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    Apple enthüllt Falt-iPhone: Aktie im Plus – doch der Preis hat es in sich!

    Apple präsentiert sein erstes faltbares iPhone. Nachbörslich legt die Aktie zu. Das neue Spitzenmodell soll für Wachstum sorgen, doch der Preis schockt selbst eingefleischte Apple-Fans.

    Falt-Premiere mit Luxuspreis - Apple enthüllt Falt-iPhone: Aktie im Plus – doch der Preis hat es in sich!
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Apple wagt den größten Designwechsel in der Geschichte des iPhones: Am 9. September stellte der Konzern sein erstes faltbares Smartphone vor. Das iPhone Duo soll dem wichtigsten Produktsegment neues Wachstum bringen, wie Bloomberg berichtet.

    Die neue iPhone-Ära hat jedoch ihren Preis: Das Duo mit 256 Gigabyte Speicher kostet in den USA 1.999 US-Dollar. Für zwei Terabyte werden sogar 3.199 US-Dollar fällig. Damit rückt das Faltgerät an die Spitze der iPhone-Palette. Hierzulande kostet das iPhone Duo mit 256 Gigabyte 2.299 Euro. Für zwei Terabyte müssen Käufer sogar unglaubliche 3.799 Euro zahlen.

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    Aufgeklappt bietet es 7,6 Zoll Bildfläche, außen sitzt ein 5,4-Zoll-Display. Das Gerät soll robuster wirken und eine weniger ausgeprägte Displayfalte zeigen als Konkurrenzmodelle. Noch in diesem Jahr soll auch der Apple Pencil unterstützt werden.

    Vorbestellungen sind ab dem 16. Oktober in mehr als 70 Ländern und Regionen möglich. Der Verkaufsstart folgt am 23. Oktober.

    Auch die Pro-Modelle werden teurer: Apple hebt die Preise um jeweils 100 US-Dollar an. Das iPhone 18 Pro startet somit bei 1.199 US-Dollar, das Pro Max bei 1.299 US-Dollar.

    Für Anleger stellt sich damit die Frage: Wie viele Kunden sind bereit, diesen Preissprung mitzumachen?

    Die Apple-Aktie schloss am Dienstag zunächst mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 315,34 US-Dollar. Nach Börsenschluss drehte sie ins Plus: 318,10 US-Dollar, ein Aufschlag von 2,76 US-Dollar oder 0,87 Prozent gegenüber dem Schlusskurs.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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