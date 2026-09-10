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    Nach Warnstreik wird Busverkehr im Norden wieder aufgenommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Busse fahren nach zweitägigem Warnstreik wieder
    • Streik betraf Busverkehre in vier Städten
    • Verdi fordert 6,5 Prozent mehr Entgelt und Vorteile
    Nach Warnstreik wird Busverkehr im Norden wieder aufgenommen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEL (dpa-AFX) - Nach einem zweitägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein fahren ab dem frühen Morgen die Busse wieder. Betroffen von dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi waren die Busverkehre in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Ebenso waren aufgrund der bundesweiten Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag auch im Kreis Plön keine Busse gefahren.

    Grund für den zweitägigen Warnstreik waren gescheiterte Tarifverhandlungen Anfang September. Für beide Tarifbereiche fordert Verdi nach eigenen Angaben eine Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent für alle Beschäftigten, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für Gewerkschaftsmitglieder will Verdi eine Vorteilsregelung in Höhe von 650 Euro jährlich.

    Am 22. September sollen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr weitergehen./xil/DP/zb






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