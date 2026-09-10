Downtrend vorm Ende!

In den letzten Stunden sollen die USA fünf iranische Tanker in der Straße von Hormus zerstört haben, der Iran antwortete darauf mit Gegenschlägen auf US-Kriegsschiffe. Ein Ende der Eskalationsspirale zeichnet sich dadurch nicht ab, obwohl der amtierende US-Präsident Trump durch die galoppierenden Spritpreise in den USA innenpolitisch stark unter Druck steht und hierdurch die Inflation zusätzlich anheizt. Eine Fortsetzung der Eskalation in der Straße von Hormus könnte Brent dadurch schon sehr zeitnah über das Vorgängerhoch von Ende Juli von 102,00 US-Dollar anschieben und damit ein neues Kaufsignal mittelfristiger Natur auslösen. Auf energieintensive Unternehmen würden dadurch hohe Zusatzkosten und eine gesteigerte Inflation für die Weltbevölkerung zukommen.

Zusätzlich befinden sich die strategischen Ölreserven der größten Wirtschaftsmächte der Erde bereits sehr stark am Limit, was eine baldige Wiederbefüllung notwendig machen wird. Vor dem Hintergrund des nahenden Herbstes und anschließenden Winters könnten die Rohölpreise sehr rasch in Richtung 112,72, 115,30 und schlussendlich auf die Verlaufshochs von Anfang März bei 119,50 US-Dollar zulegen und ein Long-Investment sehr lukrativ gestalten. Für Entspannung dürfte hingegen ein Preissturz mindestens unter 95,90 US-Dollar sorgen, dies würde nämlich für Entspannungssignale aus dem Nahen Osten sprechen und könnte in der Folge zu einem Rücksetzer zurück auf 87,30 US-Dollar je Barrel führen. Anzeichen für eine Deeskalation liegen derzeit aber leider keine vor.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DN482S bei einem Tagesschlusskurs mindestens über dem Niveau von 102,00 US-Dollar könnte auf einen Kursanstieg der Rohölpreise der Nordseesorte Brent Crude auf 115,30 US-Dollar gesetzt werden; bei einer vollständigen Umsetzung der Handelsidee würde dem Anleger zum Schluss eine Renditechance von 140 Prozent winken. Orientierungshalber würde der Schein am Ende bei 20,35 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der anhaltend hohen Volatilität vorläufig das Niveau von 96,30 US-Dollar gemessen am Basiswert aber nicht unterschreiten. Als Anlagehorizont sollten hierzu jedoch einige Wochen eingeplant werden; zusätzlich muss auf die Gefahr schneller Richtungswechsel durch wechselnde Eskalationsstufen hingewiesen werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DN482S Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,35 – 8,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 92,06 US-Dollar Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 92,06 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 101,37 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 20,35 Euro Hebel: 10,55 Kurschance: + 140 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.