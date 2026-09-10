JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Top-Down-Analyse der Halbleiterbranche deute für den Zulieferer im Jahr 2028 auf ein Ergebnis je Aktie (EPS) hin, das im besten Fall gut zwei Drittel über der aktuellen Konsensschätzung läge, falls ASML die nötigen Produktionskapazitäten habe, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Und selbst im schlechtesten Fall liege das Aufwärtspotenzial bei zehn Prozent. Bei seinen Modellrechnungen habe er auch den Einfluss von Preiserhöhungen auf das EPS berücksichtigt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 17:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 1.494EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2100

Kursziel alt: 2100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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