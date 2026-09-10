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    Regulatorische Klarheit

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    Mexikos Bergbau gewinnt weiter an Fahrt

    Regulatorische Klarheit - Mexikos Bergbau gewinnt weiter an Fahrt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Gute Stimmung in Mexikos Bergbau: Regierung und Behörden machen Fortschritte bei Genehmigungen und arbeiten zudem an regulatorischer Klarheit. Die Bergbaukammer hält bereits ein Investitionsplus von 31 % in diesem Jahr für möglich.

     

    Der Kupferexplorer Algo Grande Copper (ISIN: CA0156071049, WKN: A41UK1) berichtete im August über bemerkenswerte Früherkenntnisse aus dem laufenden Phase-II-Bohrprogramm auf dem Adelita-Projekt im mexikanischen Sonora. Zwei Bohrungen ließen wichtige Details jedoch mit bloßem Auge erkennen. Die visuell beobachtbare Kupfermineralisierung in Bohrloch Nummer 2 erweiterte sich durch ein zusätzliches Intervall auf knapp 69 Meter in einer Spannweite von 154 Metern. Dies unterstreicht Firmenangaben zufolge das Ausmaß der Entdeckung im angebohrten Zielgebiet Cerro Grande.

     

    Algo Grande Copper mit sichtbarer Kupfermineralisierung bei Adelita

     

    Bohrloch Nummer 3 erschloss eine ausgedehnte Kupferzone in diesem Zielgebiet: Die Kupfermineralisierung erstreckte sich über insgesamt 74 Meter des Bohrlochs, darunter ein 32 Meter langer Abschnitt in der unteren Zone. Insgesamt wurden bei der Bohrung 37 Meter an optisch kupferhaltigem Bohrkern erfasst. Doch das ist nicht alles. Das in Bohrloch Nummer 3 angetroffene Kupferintervall ragt vertikal etwa 105 Meter über die in einem Bohrloch aus der Phase-I-Bohrkampagne des Unternehmens angetroffene Mineralisierung hinaus, was auf ein mineralisiertes System mit beträchtlicher vertikaler Ausdehnung hindeutet.

     

    Die Stimmung in Mexikos Bergbau hellt sich langsam, aber sicher weiter auf. Dies liegt nicht nur am günstigen Marktumfeld für Edel- und Basismetalle, sondern auch an positiven Impulsen durch Regierung und Regulatoren.

     

    Fünf Bergbauprojekte genehmigt: Camimex sieht positive Entwicklung

     

    Pedro Rivero González, Präsident der mexikanischen Bergbaukammer (Camimex), sagte, die Regierung von Claudia Sheinbaum habe eine positive Entwicklung im Bergbausektor bewirkt. Die Regierung genehmigte demnach zwischen November 2025 und Juli 2026 fünf Projekte im Wert von 2,5 Mrd. USD in den Bundesstaaten Durango, Jalisco, Sonora und Zacatecas. Dies durchbrach Gonzalez zufolge die vorherige Blockade durch besseren Dialog und schuf mehr Planungssicherheit für Investitionen.

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