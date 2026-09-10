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    Ölpreise stabil auf hohem Niveau - Brent zeitweise kurz vor 102 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise halten Gewinne bei unveränderter Lage
    • Explosionen nahe der Straße von Hormus gemeldet
    • Brent verteuerte sich bislang um fast 70 Prozent
    Ölpreise stabil auf hohem Niveau - Brent zeitweise kurz vor 102 US-Dollar
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel angesichts der unveränderten Lage am Persischen Golf ihre jüngsten Gewinne gehalten. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November kostete zuletzt rund 101 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. In der Spitze lag der Brentpreis am frühen Morgen bei 101,94 US-Dollar.

    Unterdessen war laut örtlichen Medienberichten im Bereich der Straße von Hormus zu Explosionen gekommen. Betroffen seien die Insel Gheschm in der Meerenge sowie die Städte Sirik und Minab, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf amtliche Quellen. Die Explosionen hätten sich auf dem Meer ereignet, hieß es weiter. Die Ursache der Explosionen sowie die genaueren Umstände blieben zunächst unklar.

    Das US-Militär hatte zuletzt mehrfach iranische Öltanker in der Straße von Hormus oder angrenzenden Gewässern angegriffen. Es reagierte damit nach eigener Darstellung auf Attacken der Iranischen Revolutionsgarden auf US?Kriegs­schiffe in der Region.

    Die wiederaufgeflammten Kämpfe der vergangenen Woche beendeten eine Phase relativer Ruhe und trieben die Preise für Öl und Erdgas nach oben. Brent hat sich in diesem Jahr bislang um fast 70 Prozent verteuert, liegt aber noch deutlich unter dem Kriegshoch von 126 US-Dollar je Barrel aus dem April.

    Für deutlich höhere Preise müsse sich die jüngste Eskalation jedoch stärker in erneuten Störungen der Rohöllieferungen durch die Straße von Hormus niederschlagen, sagte Warren Patterson, Rohstoffstratege bei der niederländischen Bank ING, der Nachrichtenagentur Bloomberg./stk/zb





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