Ölpreise stabil auf hohem Niveau - Brent zeitweise kurz vor 102 US-Dollar
- Ölpreise halten Gewinne bei unveränderter Lage
- Explosionen nahe der Straße von Hormus gemeldet
- Brent verteuerte sich bislang um fast 70 Prozent
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel angesichts der unveränderten Lage am Persischen Golf ihre jüngsten Gewinne gehalten. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November kostete zuletzt rund 101 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. In der Spitze lag der Brentpreis am frühen Morgen bei 101,94 US-Dollar.
Unterdessen war laut örtlichen Medienberichten im Bereich der Straße von Hormus zu Explosionen gekommen. Betroffen seien die Insel Gheschm in der Meerenge sowie die Städte Sirik und Minab, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf amtliche Quellen. Die Explosionen hätten sich auf dem Meer ereignet, hieß es weiter. Die Ursache der Explosionen sowie die genaueren Umstände blieben zunächst unklar.
Das US-Militär hatte zuletzt mehrfach iranische Öltanker in der Straße von Hormus oder angrenzenden Gewässern angegriffen. Es reagierte damit nach eigener Darstellung auf Attacken der Iranischen Revolutionsgarden auf US?Kriegsschiffe in der Region.
Die wiederaufgeflammten Kämpfe der vergangenen Woche beendeten eine Phase relativer Ruhe und trieben die Preise für Öl und Erdgas nach oben. Brent hat sich in diesem Jahr bislang um fast 70 Prozent verteuert, liegt aber noch deutlich unter dem Kriegshoch von 126 US-Dollar je Barrel aus dem April.
Für deutlich höhere Preise müsse sich die jüngste Eskalation jedoch stärker in erneuten Störungen der Rohöllieferungen durch die Straße von Hormus niederschlagen, sagte Warren Patterson, Rohstoffstratege bei der niederländischen Bank ING, der Nachrichtenagentur Bloomberg./stk/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Erstmal einfach nur: Ja! Alles wichtige und richtige Punkte!
Bärische Aspekte (Wartechancen):
- Für 2027 wird bereits von einer sich anbahnenden Ölschwemme gesprochen, obwohl Hormus nicht frei passierbar ist.
- Unter Trump verleiben sich die USA große Mengen des venezuelanischen Rohöls ein.
- Saudi-Arabien sichert für September vollumfänglich die Liefermengen zu.
- Auch die anderen Ölstaaten am Persischen Golf steigern ihre Rohölproduktion.
- Die EIA sieht für 2027 ein Überangebot mit deutlich sinkenden Ölpreisen.
Nun, wenn ich die Kommentare bezüglich Bremsmechanismen (sinkender Bedarf, jede Menge Alternativen) so lese, dann muss die Straße von Hormus für den Ölhandel komplett irrelevant sein, genauso wie Russland, dessen Öl die Welt scheinbar ebenso wenig braucht.
- Läuft die Weltwirtschaft wirklich rund angesichts eines scheinbaren zuviel an Rohöl, obwohl die Angebotsseite eingeschränkt wurde und wird ?
- Wenn höhere Preise sofort zu Nachfragerückgang führen, dann sollte das zu konjunkturellen Bremsspuren führen
- Warum reagieren Aktienkurse reagieren kaum noch auf den Anstieg des Rohölpreises
- Sind die Aktienkurse nur noch rein inflationsgetrieben ?
Ferner hängt da noch das höher, schneller weiter KI-Damoklesschwert im Raum, wo es scheinbar immer noch keine Grenzen gibt:
- KI ist sicherlich nicht die Lösung um alle Probleme der Menschheit zu lösen
- KI kostet mehr Jobs als sie schafft
- Der Energiebedarf für die geplanten KI-Projekte kann gar nicht gedeckt werden
- Hinter KI existiert ausser bei den Schaufelverkäufern (Nvidia + Halbleiterhersteller) kein tragfähiges Geschäftsmodell, was Rendite abwirft
- Was passiert, wenn die ganzen KI-Kredite platzen, weil die Hyperscaler die begebenen Anleihen nicht mehr aus dem Cashflow bedienen können
- Kannibalisierung der verschiedenen KI Modelle, bei Open AI leuchten schon die ersten Alarmglocken (Geldverbrennungsmaschine, führende Mitarbeiter verlassen das sinkende Schiff)
- Dubiose Zirkelfinanzierungen
- Noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit derartig viel Geld in eine einzelne Technologie gesteckt, bei denen die Monetarisierung der Investitionen extrem viele Fragen aufwirft
- Weitere Gefahr, die noch kaum jemand auf dem Schirm hat, Verselbständigung von KI-Modellen
- Gut klingt noch wie Science Fiction, aber KI-Modelle als Waffe eingesetzt -> Zusammenbruch der weltweiten IT-Infrastruktur
Wo liegt der Fehler in der der Betrachtung das ganzen, zumal der normale Konsument inflationsbedingt immer weniger in der Tasche während die Gewinne vieler Unternehmen explodiert sind. Kreditgetriebene Gewinne + Umverteilung wäre hier meine Antwort.
Dann wären da noch Zinsanhebungen und die Staatsanleihenrendite
Trump spielt das jetzt als non-event runter (was es nicht ist), reagiert nicht;