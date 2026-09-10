🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen vor dem Befreiungsschlag: 50.000 Jobs fallen bis 2030

    Volkswagen vor dem Befreiungsschlag: 50.000 Jobs fallen bis 2030
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen hat sich auf einen weitreichenden Zukunftsplan bis 2030 geeinigt. Der Aufsichtsrat verabschiedete das Spar- und Restrukturierungsprogramm einstimmig – ein Signal, das Analysten angesichts der traditionell schwierigen Machtverhältnisse im Konzern besonders hervorheben. Zuvor hatten Berichte über einen Konflikt zwischen Management, Arbeitnehmervertretern und dem Land Niedersachsen sogar mögliche Klagen oder eine außerordentliche Hauptversammlung in Aussicht gestellt. Die gefundene Einigung wertet die Bank of America (BofA) daher als Beleg für die Handlungsfähigkeit des Wolfsburger Konzerns.

    Kern des Plans ist der Abbau von weltweit rund 50.000 weiteren Stellen bis 2030. Einschließlich bereits beschlossener Maßnahmen soll sich die Beschäftigtenzahl damit um insgesamt etwa 100.000 reduzieren. Vier deutsche Werke stehen vor einer ungewissen Zukunft. Für den Standort Osnabrück zeichnet sich ein Verkauf an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen ab. Dort könnte schrittweise ein Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen entstehen. Bis Ende Juni 2027 soll zudem ein endgültiges europäisches Produktionskonzept vorliegen. Im Gespräch sind unter anderem Rüstungsprojekte und die Fertigung von Fahrzeugen chinesischer Gemeinschaftsunternehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    76,52€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    87,05€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Volkswagen will außerdem sein Beteiligungsportfolio um rund ein Drittel verkleinern. Eine unmittelbare Neuordnung der Konzernstruktur ist laut BofA zunächst vom Tisch, bleibt aber perspektivisch möglich. Der Stellenabbau soll jährliche Einsparungen von mehr als 2,5 Milliarden Euro bringen. Weitere Effekte könnten durch Werksschließungen und eine stärkere Nutzung externer Zulieferer entstehen. Gleichzeitig könnten sich größere Restrukturierungskosten in das Jahr 2027 verschieben. Das würde 2026 den Gewinn und möglicherweise die Dividende stützen. Auch ein Verkauf der Sparte Everllence bis Ende 2026 könnte zusätzliches Kapital freisetzen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Die BofA bestätigt ihre Kaufempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie mit einem Kursziel von 92 Euro. Die Analysten sehen das Margenziel von neun Prozent bis 2030 im aktuellen Aktienkurs nicht ausreichend berücksichtigt. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa vier für 2027/28 sei Volkswagen zudem einer der günstigsten Automobilwerte weltweit. Nettoliquidität von rund 33 Milliarden Euro sowie Beteiligungen an Porsche und Traton würden ebenfalls nur begrenzt eingepreist.

    Bernstein Research bleibt dagegen bei „Market-Perform“ und einem Kursziel von 100 Euro. Die Vereinbarung sei historisch, ihre Ziele jedoch äußerst ambitioniert. Entscheidend werde nun die Umsetzung sein – insbesondere, ob die Arbeitnehmervertreter dauerhaft kompromissbereit bleiben.

    Strategisch setzt Volkswagen zugleich auf Indien. Mit dem Stahl- und Mischkonzern JSW Group wurde eine Absichtserklärung für ein Gemeinschaftsunternehmen unterzeichnet. Die Kooperation soll Lokalisierung, Produktangebot sowie Produktions- und Entwicklungskapazitäten stärken. Nach fast 25 Jahren ist dies ein neuer Versuch, im drittgrößten Automarkt Fuß zu fassen. Die Herausforderungen bleiben groß: Im August sanken die indischen VW-Verkäufe um 17 Prozent auf 7.469 Fahrzeuge.



    Volkswagen (VW) Vz

    +0,31 %
    +11,01 %
    +7,26 %
    -6,24 %
    -20,20 %
    -23,37 %
    -58,29 %
    -33,60 %
    +1.701,50 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 81,89EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Volkswagen vor dem Befreiungsschlag: 50.000 Jobs fallen bis 2030 Volkswagen hat sich auf einen weitreichenden Zukunftsplan bis 2030 geeinigt. Der Aufsichtsrat verabschiedete das Spar- und Restrukturierungsprogramm einstimmig – ein Signal, das Analysten angesichts der traditionell schwierigen Machtverhältnisse im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     