Volkswagen vor dem Befreiungsschlag: 50.000 Jobs fallen bis 2030

Kern des Plans ist der Abbau von weltweit rund 50.000 weiteren Stellen bis 2030. Einschließlich bereits beschlossener Maßnahmen soll sich die Beschäftigtenzahl damit um insgesamt etwa 100.000 reduzieren. Vier deutsche Werke stehen vor einer ungewissen Zukunft. Für den Standort Osnabrück zeichnet sich ein Verkauf an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen ab. Dort könnte schrittweise ein Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen entstehen. Bis Ende Juni 2027 soll zudem ein endgültiges europäisches Produktionskonzept vorliegen. Im Gespräch sind unter anderem Rüstungsprojekte und die Fertigung von Fahrzeugen chinesischer Gemeinschaftsunternehmen.

Volkswagen hat sich auf einen weitreichenden Zukunftsplan bis 2030 geeinigt. Der Aufsichtsrat verabschiedete das Spar- und Restrukturierungsprogramm einstimmig – ein Signal, das Analysten angesichts der traditionell schwierigen Machtverhältnisse im Konzern besonders hervorheben. Zuvor hatten Berichte über einen Konflikt zwischen Management, Arbeitnehmervertretern und dem Land Niedersachsen sogar mögliche Klagen oder eine außerordentliche Hauptversammlung in Aussicht gestellt. Die gefundene Einigung wertet die Bank of America (BofA) daher als Beleg für die Handlungsfähigkeit des Wolfsburger Konzerns.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Volkswagen will außerdem sein Beteiligungsportfolio um rund ein Drittel verkleinern. Eine unmittelbare Neuordnung der Konzernstruktur ist laut BofA zunächst vom Tisch, bleibt aber perspektivisch möglich. Der Stellenabbau soll jährliche Einsparungen von mehr als 2,5 Milliarden Euro bringen. Weitere Effekte könnten durch Werksschließungen und eine stärkere Nutzung externer Zulieferer entstehen. Gleichzeitig könnten sich größere Restrukturierungskosten in das Jahr 2027 verschieben. Das würde 2026 den Gewinn und möglicherweise die Dividende stützen. Auch ein Verkauf der Sparte Everllence bis Ende 2026 könnte zusätzliches Kapital freisetzen.

Die BofA bestätigt ihre Kaufempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie mit einem Kursziel von 92 Euro. Die Analysten sehen das Margenziel von neun Prozent bis 2030 im aktuellen Aktienkurs nicht ausreichend berücksichtigt. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa vier für 2027/28 sei Volkswagen zudem einer der günstigsten Automobilwerte weltweit. Nettoliquidität von rund 33 Milliarden Euro sowie Beteiligungen an Porsche und Traton würden ebenfalls nur begrenzt eingepreist.

Bernstein Research bleibt dagegen bei „Market-Perform“ und einem Kursziel von 100 Euro. Die Vereinbarung sei historisch, ihre Ziele jedoch äußerst ambitioniert. Entscheidend werde nun die Umsetzung sein – insbesondere, ob die Arbeitnehmervertreter dauerhaft kompromissbereit bleiben.

Strategisch setzt Volkswagen zugleich auf Indien. Mit dem Stahl- und Mischkonzern JSW Group wurde eine Absichtserklärung für ein Gemeinschaftsunternehmen unterzeichnet. Die Kooperation soll Lokalisierung, Produktangebot sowie Produktions- und Entwicklungskapazitäten stärken. Nach fast 25 Jahren ist dies ein neuer Versuch, im drittgrößten Automarkt Fuß zu fassen. Die Herausforderungen bleiben groß: Im August sanken die indischen VW-Verkäufe um 17 Prozent auf 7.469 Fahrzeuge.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 81,89EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.