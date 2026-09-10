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    Rheinmetall vor Belastungsprobe: AfD-Risiko und Chart unter Druck

    Rheinmetall vor Belastungsprobe: AfD-Risiko und Chart unter Druck
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    **Rheinmetall zwischen AfD-Wahlerfolg, Haushaltsrisiken und charttechnischem Druck**

    Der klare Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt hat die politische Debatte über die künftige Ausrichtung Deutschlands neu entfacht. Für den Rüstungskonzern Rheinmetall ergibt sich daraus nach Einschätzung des Analysehauses Mwb Research zunächst jedoch keine unmittelbare Belastung. Die AfD erreichte bei der Landtagswahl rund 44 Prozent und konnte ihr Ergebnis von 2021 damit mehr als verdoppeln. Die CDU fiel auf etwa 17 Prozent zurück. Zwar verfehlte die AfD eine eigene Mehrheit im 83 Sitze umfassenden Landtag knapp, verfügt nun aber über eine Sperrminorität.

    Für Rheinmetall ist entscheidend: Verteidigungs- und Beschaffungspolitik werden auf Bundesebene entschieden. Landesparlamente haben keinen direkten Einfluss auf die zentralen Programme der Bundeswehr, die über den Bundestag und dessen Haushaltsausschüsse laufen. Auch eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD in Sachsen-Anhalt dürfte daran kurzfristig wenig ändern.

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    Langfristig sehen die Analysten die Partei dennoch als politischen Risikofaktor. Zwar befürwortet die AfD eine stärkere nationale Verteidigungsfähigkeit, zugleich lehnt sie weitere Ukraine-Hilfen ab und fordert eine Lockerung der Russland-Sanktionen. Zudem stimmte sie sowohl gegen das Sondervermögen für die Bundeswehr aus dem Jahr 2022 als auch gegen die Grundgesetzänderung zur Lockerung der Schuldenbremse im März 2025. Sollte die Partei bundespolitisch an Einfluss gewinnen, könnte dies perspektivisch zu einem restriktiveren Wachstumspfad bei den Verteidigungsausgaben führen. Das Risiko bestünde daher weniger in kurzfristig ausbleibenden Aufträgen als in einer langfristig begrenzten Dynamik des Marktes.

    Kurzfristig dürfte die Rheinmetall-Aktie allerdings stärker von operativen und marktbezogenen Faktoren beeinflusst werden. Im Fokus steht der erwartete Arminius-Auftrag, zu dem gegen Monatsende weitere Einzelheiten vorliegen könnten. Mwb Research bewertet die Aktie derzeit als fair bewertet und erwartet, dass Mittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft 2026 den Cashflow stützen. Das Votum lautet weiterhin „Halten“, das Kursziel bleibt bei 1.050 Euro.

    An der Börse dominiert dagegen die Skepsis. Rheinmetall hat gegenüber dem Vormonat mehr als zehn Prozent verloren und liegt seit Jahresbeginn rund ein Drittel im Minus. Nach dem Scheitern einer Erholung im Bereich von 1.200 bis 1.250 Euro ist die Aktie erneut unter die 50-Tage-Linie gefallen. RSI und MACD signalisieren anhaltende Schwäche. Die wichtige Unterstützungszone zwischen 950 und 1.000 Euro steht damit unter Druck. Sollte sie brechen, könnten zunächst 750 Euro, im Extremfall sogar 600 Euro, ins Blickfeld rücken.

    Auch fundamental bleibt die Bewertung anspruchsvoll: Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liegt bei knapp 30 und damit deutlich über dem Niveau großer US-Wettbewerber. Performance und Auftragseingänge müssen daher weiter kräftig steigen, damit Rheinmetall seinen Bewertungsaufschlag rechtfertigen kann.



    Rheinmetall

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    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 1.004EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




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