🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Goldreserve: Könnte eine Neubewertung die Schuldenlast senken?

    US-Goldreserve: Könnte eine Neubewertung die Schuldenlast senken?
    Foto: adobe.stock.com

    Die USA verfügen mit 8.134 Tonnen über den größten staatlichen Goldbestand der Welt. Angesichts einer Staatsverschuldung von mehr als 40 Billionen US-Dollar stellt sich jedoch die Frage, ob das Edelmetall zur Entlastung des Haushalts beitragen kann. Derzeit bewertet das US-Finanzministerium die 261,5 Millionen Feinunzen Gold mit lediglich 42,22 US-Dollar je Unze. Dieser Buchwert gilt seit 1973 und führt zu einer offiziellen Bewertung von rund elf Milliarden Dollar.

    Würde stattdessen der aktuelle Marktpreis von etwa 4.400 US-Dollar zugrunde gelegt, läge der Wert der Reserve bei rund 1,15 Billionen Dollar. Eine gesetzliche Neubewertung könnte theoretisch einen Bewertungsgewinn schaffen, der über die Federal Reserve dem Staat zugänglich gemacht wird. Die Barren müssten dafür nicht bewegt werden. Allerdings würde eine solche Maßnahme keine Schulden beseitigen, solange kein tatsächlicher Geldfluss an den Staat erfolgt. Zudem blieben selbst bei vollständiger Nutzung des Wertes mehr als 97 Prozent der US-Verbindlichkeiten bestehen. Die Goldreserve könnte daher allenfalls kurzfristig helfen, die strukturellen Haushaltsprobleme aber nicht lösen. Der Bewertungsgewinn wäre zudem nur einmal nutzbar.

    Parallel gewinnt Gold in den Portfolios großer Vermögen an Bedeutung. Laut dem UBS-„Global Family Office Report 2026“ wollen Family Offices ihren Goldanteil von durchschnittlich zwei auf drei Prozent erhöhen. Relativ entspricht dies einem Anstieg um 50 Prozent. Als Gründe gelten geopolitische Spannungen, hohe Staatsschulden und wirtschaftliche Unsicherheit. Gold dient dabei weniger als kurzfristige Spekulation denn als Absicherung gegen Währungs- und Vertrauensrisiken.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Die Strategien der Superreichen gehen jedoch deutlich über Edelmetalle hinaus. Nach einer Untersuchung von Goldman Sachs investieren 39 Prozent der Anleger mit einem investierbaren Vermögen von ein bis fünf Millionen Dollar in alternative Anlagen. Bei Vermögen von mehr als 20 Millionen steigt der Anteil auf 91 Prozent. Dazu zählen Immobilien, Private Equity, Private Credit, Venture Capital und Hedgefonds. Family Offices halten zugleich vergleichsweise wenige Anleihen und nur rund ein Drittel ihres Vermögens in börsennotierten Aktien.

    Fondsanalyst Ali Masarwah warnt allerdings vor einem unkritischen Vertrauen in Risikoprämien. Nicht jede Schwankung werde vergütet; entscheidend sei, ob ein Investment gerade in Krisen Verluste erleide. Diversifikation funktioniere zudem in Liquiditätskrisen nur eingeschränkt. Deshalb seien Cash und erstklassige Staatsanleihen trotz niedrigerer Renditen unverzichtbar. Sie verhinderten Notverkäufe und ermöglichten Zukäufe in Ausverkaufsphasen. Gold könne diese Liquiditätsreserve ergänzen, aber nicht ersetzen.



    Gold

    +0,58 %
    +0,33 %
    +1,51 %
    +5,01 %
    +20,83 %
    +129,40 %
    +146,35 %
    +233,16 %
    +1.009,65 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 4.424USD auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    US-Goldreserve: Könnte eine Neubewertung die Schuldenlast senken? Die USA verfügen mit 8.134 Tonnen über den größten staatlichen Goldbestand der Welt. Angesichts einer Staatsverschuldung von mehr als 40 Billionen US-Dollar stellt sich jedoch die Frage, ob das Edelmetall zur Entlastung des Haushalts beitragen kann. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     