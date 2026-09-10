US-Goldreserve: Könnte eine Neubewertung die Schuldenlast senken?

Würde stattdessen der aktuelle Marktpreis von etwa 4.400 US-Dollar zugrunde gelegt, läge der Wert der Reserve bei rund 1,15 Billionen Dollar. Eine gesetzliche Neubewertung könnte theoretisch einen Bewertungsgewinn schaffen, der über die Federal Reserve dem Staat zugänglich gemacht wird. Die Barren müssten dafür nicht bewegt werden. Allerdings würde eine solche Maßnahme keine Schulden beseitigen, solange kein tatsächlicher Geldfluss an den Staat erfolgt. Zudem blieben selbst bei vollständiger Nutzung des Wertes mehr als 97 Prozent der US-Verbindlichkeiten bestehen. Die Goldreserve könnte daher allenfalls kurzfristig helfen, die strukturellen Haushaltsprobleme aber nicht lösen. Der Bewertungsgewinn wäre zudem nur einmal nutzbar.

Die USA verfügen mit 8.134 Tonnen über den größten staatlichen Goldbestand der Welt. Angesichts einer Staatsverschuldung von mehr als 40 Billionen US-Dollar stellt sich jedoch die Frage, ob das Edelmetall zur Entlastung des Haushalts beitragen kann. Derzeit bewertet das US-Finanzministerium die 261,5 Millionen Feinunzen Gold mit lediglich 42,22 US-Dollar je Unze. Dieser Buchwert gilt seit 1973 und führt zu einer offiziellen Bewertung von rund elf Milliarden Dollar.

Parallel gewinnt Gold in den Portfolios großer Vermögen an Bedeutung. Laut dem UBS-„Global Family Office Report 2026“ wollen Family Offices ihren Goldanteil von durchschnittlich zwei auf drei Prozent erhöhen. Relativ entspricht dies einem Anstieg um 50 Prozent. Als Gründe gelten geopolitische Spannungen, hohe Staatsschulden und wirtschaftliche Unsicherheit. Gold dient dabei weniger als kurzfristige Spekulation denn als Absicherung gegen Währungs- und Vertrauensrisiken.

Die Strategien der Superreichen gehen jedoch deutlich über Edelmetalle hinaus. Nach einer Untersuchung von Goldman Sachs investieren 39 Prozent der Anleger mit einem investierbaren Vermögen von ein bis fünf Millionen Dollar in alternative Anlagen. Bei Vermögen von mehr als 20 Millionen steigt der Anteil auf 91 Prozent. Dazu zählen Immobilien, Private Equity, Private Credit, Venture Capital und Hedgefonds. Family Offices halten zugleich vergleichsweise wenige Anleihen und nur rund ein Drittel ihres Vermögens in börsennotierten Aktien.

Fondsanalyst Ali Masarwah warnt allerdings vor einem unkritischen Vertrauen in Risikoprämien. Nicht jede Schwankung werde vergütet; entscheidend sei, ob ein Investment gerade in Krisen Verluste erleide. Diversifikation funktioniere zudem in Liquiditätskrisen nur eingeschränkt. Deshalb seien Cash und erstklassige Staatsanleihen trotz niedrigerer Renditen unverzichtbar. Sie verhinderten Notverkäufe und ermöglichten Zukäufe in Ausverkaufsphasen. Gold könne diese Liquiditätsreserve ergänzen, aber nicht ersetzen.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 4.424USD auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar