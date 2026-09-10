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    Nordex-Aktie hebt ab: BofA sieht Kursziel von 54 Euro in Reichweite

    Nordex-Aktie hebt ab: BofA sieht Kursziel von 54 Euro in Reichweite
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Die Nordex-Aktie ist am Montag deutlich gestiegen. Zwischenzeitlich legten die Papiere des Hamburger Windkraftanlagenbauers um fast 10 Prozent zu und sprangen in der Spitze auf rund 49 Euro. Damit kehrte der Kurs über die 200-Tage-Linie zurück und näherte sich der 50-Tage-Linie. Auslöser für den kräftigen Kursanstieg war eine neue Kaufempfehlung der Bank of America (BofA).

    BofA-Analyst Alexander Jones sieht bei Nordex erhebliches Potenzial für steigende Gewinnerwartungen. Seiner Einschätzung zufolge könnte der Konzern nicht nur die Markterwartungen übertreffen, sondern möglicherweise auch seine eigenen mittelfristigen Margenziele anheben. Jones setzte das Kursziel für die Nordex-Aktie auf 54 Euro. Damit liegt es über dem bisherigen Jahreshoch von 51,70 Euro. Sollte die Einschätzung eintreffen, könnte Nordex den höchsten Aktienkurs seit 2002 erreichen.

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    Als zentrale Wachstumstreiber nennt der Analyst das starke Geschäft in Deutschland, neue Aufträge aus den USA und eine weiterhin stabile Lieferkette. Diese Faktoren könnten nach Einschätzung der Bank of America dazu beitragen, dass Nordex seine operative Ertragskraft schneller verbessert als bislang angenommen. Die positive Bewertung kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem der Windkraftkonzern verstärkt im Fokus internationaler Investoren steht.

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    Am Dienstag nimmt Nordex an der Barclays Energy and Power Conference in New York teil. Der Auftritt bietet dem Management die Gelegenheit, die langfristige Strategie und die Geschäftsperspektiven des Unternehmens gegenüber institutionellen Anlegern zu erläutern. Nach dem deutlichen Kursanstieg seit Jahresbeginn war die Aktie zuletzt zwar volatiler geworden, liegt auf Jahressicht aber weiterhin rund 33 Prozent im Plus.

    Operativ sieht sich Nordex auf Kurs. Das Management bestätigte Ende Juli die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Demnach soll der Umsatz um 9 bis 11 Prozent wachsen. Für die EBITDA-Marge wird eine Spanne von 8 bis 11 Prozent erwartet. Die nächsten wichtigen Unternehmenszahlen stehen Ende Oktober mit der Veröffentlichung des Ergebnisses für das dritte Quartal an.

    Unter den Analysten besteht allerdings kein einheitliches Bild zur weiteren Kursentwicklung. Barclays hatte sein Kursziel vor zwei Wochen zwar deutlich von 15,80 auf 35 Euro angehoben, die Aktie jedoch weiterhin mit „Equal Weight“ eingestuft. RBC Capital Markets bewertete Nordex zuletzt pessimistischer und senkte das Kursziel auf 36 Euro. Zugleich bekräftigte das Institut seine Einstufung „Underperform“. Die jüngste BofA-Studie stellt damit den bislang optimistischsten Ausblick für die Nordex-Aktie dar.



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    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 39,61EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




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