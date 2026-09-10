Brent vor 100 Dollar: Nahost-Eskalation treibt den Ölpreis

Auslöser der jüngsten Bewegung sind vor allem neue Angriffe auf die Schifffahrt und Energieinfrastruktur in der Region. Nach Angaben des US-Militärs sank ein zuvor attackierter iranischer Öltanker im Golf von Oman. Bereits zuvor waren Berichten zufolge drei iranische Tanker angegriffen worden. Beide Seiten machen sich gegenseitig für Attacken auf Schiffe verantwortlich. Eine weitere Eskalation könnte die Handelsrouten durch den Golf von Oman und die strategisch wichtige Straße von Hormus gefährden.

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und das begrenzte Angebot der Opec+ treiben die Rohölpreise weiter nach oben. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November stieg am Dienstag zeitweise um knapp zwei Prozent auf 98,79 US-Dollar. Damit erreichte der richtungsweisende Kontrakt den höchsten Stand seit Ende Juli und rückte erneut näher an die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar. Seit Ende August hat sich Brent um mehr als zehn Prozent verteuert.

Zusätzlichen Auftrieb erhält der Markt von der Förderpolitik der Opec+. Eine Kerngruppe von sieben Mitgliedstaaten, darunter Saudi-Arabien und Russland, beschloss, die Produktionsquoten im Oktober nicht weiter anzuheben. Damit bleibt das zusätzliche Angebot begrenzt, während die geopolitischen Risiken zunehmen. Goldman Sachs geht inzwischen davon aus, dass die Störungen im Schiffsverkehr möglicherweise bis 2027 anhalten könnten, und sieht die Preisrisiken deutlich nach oben gerichtet.

Auch Saudi-Arabien gerät zunehmend in den Fokus. Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Ziele im Süden des Landes verletzten nach saudischen Angaben 73 Menschen. Mehrere Energieeinrichtungen wurden getroffen, an einigen Standorten kam es zu Bränden und vorübergehenden Produktionsunterbrechungen. Die Huthi erklärten, ihre Angriffe seien eine Reaktion auf saudische Luftangriffe im Jemen. Die Angaben der Konfliktparteien konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Im Iran verschärfen sich derweil die innenpolitischen Folgen der angespannten Versorgungslage. Präsident Massud Peseschkian schlug einen autofreien Tag pro Woche vor. Zuvor hatte die Regierung die nicht subventionierten Benzinpreise verdoppelt. Lange Warteschlangen an Tankstellen hatten bereits Ende August Sorgen vor Engpässen sichtbar gemacht.

Charttechnisch bleibt der Aufwärtstrend intakt. Oberhalb von 95,08 Dollar sehen Analysten zunächst Potenzial bis 101,08 Dollar. Ein Ausbruch darüber könnte mittelfristig Kurse von 114,33 Dollar ermöglichen. Goldman-Sachs-Experte Daan Struyven hält bei einer weiteren Eskalation sogar Brentpreise von bis zu 120 Dollar für denkbar. Fällt Brent dagegen unter 95,08 Dollar, droht eine Korrektur bis 86,28 Dollar.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 100,6USD auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.