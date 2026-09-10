Bitcoin unter Druck – und Berlin zieht nach Cyberangriff Konsequenzen

Für Verunsicherung sorgte vor allem der robuste US-Arbeitsmarkt. Im August entstanden 162.000 neue Stellen – mehr als dreimal so viele wie von Ökonomen erwartet. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 Prozent. In der Folge stieg zeitweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte anheben könnte, auf 60 Prozent. Höhere Zinsen gelten als Belastung für risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen, weil sie deren Attraktivität gegenüber verzinslichen Investments mindern.

Bitcoin hat zuletzt an Dynamik verloren. Am Dienstagnachmittag fiel die Kryptowährung um 1,01 Prozent auf rund 78.634 US-Dollar. Noch wenige Tage zuvor hatte der Kurs die Marke von 82.000 Dollar überschritten. Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die US-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden, sowie auf die nächste Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve am 16. September.

Trotz des Gegenwinds bewerten Marktbeobachter die Lage nicht grundsätzlich negativ. Bitcoin habe bereits im August deutlich zugelegt und sich trotz steigender Ölpreise, geopolitischer Spannungen zwischen den USA und Iran sowie jüngster Hackerangriffe stabil gehalten, erklärte LMAX-Stratege Joel Kruger. Bitfinex sieht die Digitalwährung derzeit in einer Handelsspanne zwischen etwa 77.200 und 82.100 Dollar. CoinEx-Analyst Jeff Ko rechnet bis zur Fed-Entscheidung mit einer weiteren Einengung der Spanne. Eine klarere Richtung könnte sich erst danach ergeben.

Unterstützung kommt weiterhin von institutioneller Seite. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von 987 Millionen Dollar. Damit verbuchten sie bereits die dritte Woche in Folge positive Mittelbewegungen.

Unterdessen arbeitet der Berliner Senat die Folgen eines schweren Cyberangriffs auf Teile der Verwaltung auf. Die Hackergruppe Rhysida hatte 30 Bitcoin Lösegeld gefordert, der Senat lehnte eine Zahlung ab. Nach Ablauf des Ultimatums wurden mindestens 1,2 Millionen Datensätze im Darknet veröffentlicht. Betroffen waren insbesondere die Senatsverwaltungen für Bauen und Verkehr.

Für möglicherweise betroffene Bürger und Unternehmen soll nun eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet werden, zunächst wahrscheinlich per E-Mail. Eine Telefon-Hotline ist ebenfalls denkbar. Die Analyse der gestohlenen Daten und die forensische Überprüfung des Landesnetzes dürften jedoch Wochen dauern. Regierender Bürgermeister Kai Wegner kündigte zugleich an, das Landesnetz schnell umfassend abzusichern.

Fortschritte gibt es auch bei der Digitalisierung staatlicher Identitäten. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger stellte die App „d-you“ vor. Sie soll ab Januar 2027 als deutsche EUDI-Wallet digitale Ausweisdokumente auf dem Smartphone ermöglichen. Die Nutzung bleibt freiwillig; zum Start sollen unter anderem Altersnachweise, Vertragsabschlüsse und Kontoeröffnungen bei rund 40 Anbietern möglich sein.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 78.394USD auf CryptoCompare Index (10. September 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.

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