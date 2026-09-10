RWE kauft Aktien zurück – gleichzeitig alarmieren Sabotageakte

Die Rückkaufprogramme waren bereits im Dezember 2025 für mehrere britische Gesellschaften des RWE-Konzerns angekündigt worden. Dazu zählen die britische Niederlassung von RWE Supply & Trading, RWE Generation UK, RWE Technology UK sowie RWE Renewables Management UK. Die aktuelle Veröffentlichung erfüllt die gesetzlichen kapitalmarktrechtlichen Informationspflichten nach der europäischen Marktmissbrauchsverordnung. Detaillierte Transaktionsdaten stellt RWE im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

RWE hat im September 2026 den Rückkauf eigener Aktien im Rahmen mehrerer konzerninterner Programme fortgesetzt. Wie der Essener Energiekonzern mitteilte, erwarb die Computershare Trustees Limited als unabhängiger Treuhänder insgesamt 1.140 RWE-Aktien. Die Käufe erfolgten ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 51,4989 britischen Pfund je Aktie; insgesamt wurde ein Volumen von 58.708,746 Pfund ohne Nebenkosten investiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel dazu rückt die physische Sicherheit der Energieversorgung stärker in den Fokus. Nach einer Serie mutmaßlicher Sabotageakte auf Stromleitungen in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen hat die Polizei einen 48-jährigen Verdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann selbst gebaute Abschussvorrichtungen und Raketen eingesetzt haben soll, um leitfähiges Material über Hochspannungsleitungen zu schießen. In mehreren Fällen kam es demnach zu Kurzschlüssen.

Betroffen waren unter anderem Leitungen in der Nähe der Kraftwerke Jänschwalde, Weisweiler und Bergheim. Nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz führten zwei Kurzschlüsse in Brandenburg zum Ausfall eines Kraftwerksblocks. In Bergheim mussten nach Angaben des Betreibers RWE Power mehrere Kraftwerksblöcke für einige Tage abgeschaltet werden. Weitere Vorrichtungen wurden in Sachsen und im Umfeld des Kraftwerks Weisweiler entdeckt. Bei der Festnahme soll der Verdächtige Sprengmittel bei sich gehabt haben.

Als mögliches Motiv gilt der Kampf gegen fossile Energien. In mehreren mutmaßlich vom Verdächtigen verfassten Bekennerschreiben wird die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen als Verbrechen bezeichnet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und der Störung öffentlicher Betriebe führt die Staatsanwaltschaft Cottbus.

RWE-Chef Markus Krebber fordert angesichts der Vorfälle einen raschen Ausbau des Schutzes kritischer Infrastruktur. Er plädiert für mehr Überwachung auch außerhalb von Betriebsgeländen und eine engere Zusammenarbeit von Unternehmen, Sicherheitsbehörden und Politik. Zugleich stellt er bestehende Transparenzvorgaben infrage. Die Debatte zeigt den Zielkonflikt zwischen öffentlicher Kontrolle, Sicherheitsinteressen und dem Schutz einer zunehmend sensiblen Energieinfrastruktur.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 60,68EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.