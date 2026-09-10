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    Nach Warnstreik

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    Busse im Norden rollen wieder

    Für Sie zusammengefasst
    • Busse fahren nach zweitägigem Warnstreik wieder
    • Rund 1.800 Beschäftigte beteiligten sich am Streik
    • Tarifgespräche werden am 22. September fortgesetzt
    Nach Warnstreik - Busse im Norden rollen wieder
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEL/LÜBECK (dpa-AFX) - Nach einem zweitägigen Warnstreik können Schülerinnen und Schüler, Pendler sowie Reisende in Schleswig-Holsteins kreisfreien Städten und im Kreis Plön ihre Ziele wieder per Bus erreichen. Die Busverkehre in den kreisfreien Städten haben am Morgen wieder ihren Betrieb aufgenommen. "Es läuft alles wieder in Kiel", bestätigte etwa die Sprecherin der Kieler Verkehrsgesellschaft. Auch auf dem Bus-Radar der Aktivbus in Flensburg war zu sehen, dass die Busse wieder fahren.

    Von Dienstagfrüh bis in die Nacht zum Donnerstag standen aufgrund eines Streikaufrufs der Gewerkschaft die Busverkehre still. Betroffen waren die öffentlichen Busunternehmen in Kiel (KVG), Lübeck (Stadtverkehr Lübeck), Flensburg (Aktivbus) und Neumünster (SWN). Insgesamt nahmen rund 1.800 Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs am Warnstreik teil. Überdies streikten die rund 200 Beschäftigten der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön im Rahmen der bundesweiten Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag.

    Für beide Tarifbereiche fordert die Gewerkschaft nach eigenen Angaben eine Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent für alle Beschäftigten, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für Gewerkschaftsmitglieder wolle Verdi eine Vorteilsregelung in Höhe von 650 Euro jährlich. Anfang September war die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Nahverkehr gescheitert.

    Fortgesetzt werden sollen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein am 22. September. Allerdings haben beide Seiten bereits einen vierten Termin am 29. September vorgemerkt. Die Verhandlungen zur bundesweiten Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag gehen am 5. Oktober weiter./xil/DP/zb






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