Trump verspricht bei Wahlsieg
$5.000 für jeden Ami: Was die Trump-Dividende bedeuten würde
5.000 US-Dollar für jeden erwachsenen US-Bürger: Trump lockt vor den Zwischenwahlen mit einem Geldgeschenk. Doch für Anleiheanleger könnte die Rechnung bitter werden.
US-Präsident Donald Trump hat allen erwachsenen US-Bürgern 5.000 US-Dollar in Aussicht gestellt. Bedingung: Die Republikaner müssen bei den Zwischenwahlen beide Kongresskammern behalten. Seine sogenannte "Trump-Dividende" kündigte er am Mittwoch in Dallas an, wie Bloomberg berichtet.
Der Haken: Beschlossen ist noch nichts. Es fehlen Details und der Kongress müsste zustimmen. Das Programm würde deutlich mehr als eine Billion US-Dollar kosten. Dabei haben die US-Staatsschulden bereits die 40-Billionen-US-Dollar-Marke überschritten. Schon Trumps frühere Idee einer Dividende aus Zolleinnahmen stieß bei den Republikanern auf Ablehnung.
Am Anleihemarkt blieb der große Schock zunächst aus. Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen bewegten sich nach der Rede kaum. Diese Ruhe deutet darauf hin, dass die Händler eine Umsetzung für unwahrscheinlich halten.
Dabei stehen US-Anleihen bereits unter Druck. Trotz ausgeweiteter Rückkäufe durch Finanzminister Scott Bessent stieg die Rendite zehnjähriger Papiere am Mittwoch auf 4,85 Prozent und erreichte damit ein Dreijahreshoch. 30-jährige Staatsanleihen rentierten am Mittwochabend mit 5,29 Prozent.
Zusätzliche Geldgeschenke an die US-Bürger könnten die Lage verschärfen. Mark Cudmore, Stratege bei Bloomberg, warnt im Falle einer Umsetzung vor schwächeren Staatsanleihen, einem fallenden US-Dollar und einem Ansturm auf Rohstoffe und Sachwerte. Für Anleihebesitzer könnte Trumps Dividende deshalb Kursverluste bedeuten.
Zudem ließ Trump offen, wie die Dividende finanziert werden soll.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion