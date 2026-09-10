Notenbanken im Fokus: Diese Termine bewegen die Märkte bis 22. September

Zum Auftakt am Mittwoch, 9. September, veröffentlicht der spanische Textilkonzern Inditex seine Halbjahreszahlen. Zudem lädt Apple zu einer Produktpräsentation ein. Auf konjunktureller Seite werden unter anderem Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China, die Industrieproduktion Frankreichs sowie der ADP-Beschäftigungsbericht aus den USA erwartet. In Polen und Ungarn stehen Zinsentscheidungen an. In Deutschland berät der Bundesgerichtshof über das sogenannte Werkstattrisiko in der Kfz-Kaskoversicherung. Parallel setzt der Bundestag seine Haushaltswoche fort.

In den kommenden zwei Wochen stehen an den internationalen Finanzmärkten zahlreiche geldpolitische Entscheidungen und wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Besonders im Blickpunkt stehen die Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der US-Notenbank Federal Reserve, der Bank of England, der russischen Zentralbank sowie der japanischen Notenbank.

**Wirtschafts- und Finanztermine bis 22. September: Notenbanken und Konjunkturdaten im Fokus**

Am Donnerstag rückt die Geldpolitik der Eurozone in den Mittelpunkt: Die EZB gibt ihre Zinsentscheidung bekannt, anschließend ist eine Pressekonferenz vorgesehen. Ergänzend werden Inflationsdaten aus mehreren europäischen Ländern sowie US-Daten zu Erzeugerpreisen, Arbeitslosigkeit und dem Immobilienmarkt veröffentlicht. Unternehmensseitig berichten unter anderem Adobe und Macy’s.

Der Freitag bringt mit den US-Verbraucherpreisen einen zentralen Inflationsindikator. Außerdem entscheidet die russische Zentralbank über ihren geldpolitischen Kurs. In Deutschland endet die Haushaltswoche mit den abschließenden Beratungen zum Haushaltsgesetz 2027.

Nach einem vergleichsweise ruhigen Montag folgen am Dienstag, 15. September, wichtige Daten aus China zu Einzelhandel, Industrie und Investitionen. In Deutschland gilt der ZEW-Index als zentraler Stimmungsindikator für die Konjunkturerwartungen. Am Mittwoch stehen die US-Notenbankentscheidung, US-Einzelhandelsumsätze sowie Preis- und Immobiliendaten im Mittelpunkt. Zugleich beschäftigen den Bundesgerichtshof Streitigkeiten zu Corona-Maskenlieferungen und Versicherungsfragen.

Am Donnerstag, 17. September, veröffentlichen mehrere Unternehmen strategische Pläne, darunter DHL, Bechtle, Wacker Chemie und Intuit. Die Bank of England entscheidet über die Zinsen. In Deutschland wird zudem eine neue Gigawatt-Fabrik von SMA Solar eröffnet und der Offshore-Windpark He Dreiht offiziell gestartet.

Zum Wochenschluss folgen Entscheidungen der japanischen Notenbank sowie Daten zur Industrieproduktion in den USA und zur Bauproduktion in der Eurozone. Die Euro-Gruppe und die EU-Finanzminister beraten über wirtschaftspolitische Themen.

Am Montag, 21. September, stehen unter anderem der Kapitalmarkttag der Société Générale und eine außerordentliche Hauptversammlung der UniCredit an. Der bundesweite Automobil-Aktionstag der IG Metall könnte zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Lage der deutschen Industrie lenken.

Den Abschluss bildet der Dienstag, 22. September. Tui legt ein Buchungs-Update vor, Kingfisher veröffentlicht Halbjahreszahlen. Erwartet werden außerdem US-Arbeitsmarktdaten, der Philadelphia-Fed-Index, das Verbrauchervertrauen der Eurozone und der Richmond-Herstellerindex. Parallel beginnt in Hamburg die Fachmesse WindEnergy.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 726,7PKT auf Ariva Indikation (09. September 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.