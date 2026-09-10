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    Deutsche Bank: Analysten sehen 41,50 Euro – Rückkauf läuft

    Deutsche Bank: Analysten sehen 41,50 Euro – Rückkauf läuft
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    **Deutsche Bank: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial – Aktienrückkauf läuft**

    Die Deutsche Bank erhält weiterhin Rückenwind von den Analysten. JPMorgan hat die Einstufung des Frankfurter Instituts auf „Overweight“ belassen und das Kursziel bei 41 Euro bestätigt. Analyst Kian Abouhossein hob zugleich seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Deutschen Bank und der Commerzbank für die kommenden beiden Jahre an. Ausschlaggebend seien vor allem höhere Erwartungen an den Zinsüberschuss. Hintergrund sind die Aussichten auf steigende Zinsen im Euroraum, die den Banken zusätzliche Erträge im klassischen Einlagengeschäft ermöglichen könnten.

    Auch Warburg Research bleibt optimistisch. Das Analysehaus erhöhte sein Kursziel für die Deutsche Bank von 39 auf 41,50 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung „Buy“. Analyst Andreas Pläsier erwartet ebenfalls positive Impulse durch mögliche Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank. Darüber hinaus sieht er in den kommenden Jahren weiteres Überraschungspotenzial. Dazu zählen die wirtschaftlichen Effekte des deutschen Investitionspakets, Effizienzgewinne durch den Einsatz künstlicher Intelligenz sowie wachsende Anlagevolumina. Diese Faktoren könnten insbesondere das Provisionsgeschäft und die operative Produktivität des Instituts stärken.

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    Parallel setzt die Deutsche Bank ihr Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 31. August und dem 4. September 2026 erwarb das Institut insgesamt 1.330.684 eigene Aktien. Der volumengewichtete Durchschnittskurs lag je nach Handelstag zwischen 34,13 und 35,40 Euro. Den größten Umfang hatte der Rückkauf am 1. September mit 734.826 Aktien. Seit dem Start des Programms am 25. August wurden bis einschließlich 4. September insgesamt 2.928.750 Aktien zurückgekauft.

    Die Transaktionen werden im Auftrag der Deutschen Bank über die Frankfurter Wertpapierbörse sowie die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis abgewickelt. Der Rückkauf ist Teil der Kapitalausschüttung an die Aktionäre und kann – bei einer späteren Einziehung der Aktien – die Zahl der ausstehenden Anteilsscheine reduzieren. Dadurch würde sich rechnerisch der Gewinn je Aktie erhöhen.

    Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten Aussagen von Vorstandschef Christian Sewing zur Bewertung und möglichen Übernahmen. Auf die Frage, ob die im internationalen Vergleich niedriger bewertete Deutsche Bank selbst zum Übernahmeziel werden könnte, verneinte Sewing dies. Zugleich erklärte er, er halte es für möglich, dass sich die Bewertung der Bank „signifikant“ verändern werde. Damit verwies er indirekt auf die operative Entwicklung und die Perspektiven des Instituts, ohne konkrete Übernahmepläne zu kommentieren. Die Kombination aus verbesserten Zinsaussichten, Aktienrückkäufen und möglichen Effizienzgewinnen stützt derzeit das positive Analystenbild.



    Deutsche Bank

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    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 35,01EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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