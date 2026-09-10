Newron sichert 5,5 Mio. Euro für Evenamides entscheidende Phase 3

Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 19,24 Euro je Anteilsschein ausgegeben. Nach Zahlungseingang und Abwicklung an der SIX Swiss Exchange sollen sie ab dem 8. September unter der bestehenden ISIN IT0004147952 gehandelt werden. Zusätzlich ist die Notierung am Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie der Handel am Quotation Board der Frankfurter Börse und über Xetra vorgesehen.

Newron Pharmaceuticals hat eine weitere Finanzierungstranche zur Fortsetzung seines wichtigsten Entwicklungsprogramms erhalten. Eine Investorengruppe zeichnete 433.070 neu ausgegebene Aktien des italienischen Biopharmaunternehmens und stellt damit einen Bruttoerlös von 5,5 Millionen Euro bereit. Die Transaktion ist Teil einer im Februar 2026 vereinbarten Gesamtfinanzierung von bis zu 38 Millionen Euro.

Mit den Mitteln will Newron insbesondere das globale Phase-3-Programm ENIGMA-TRS für den Wirkstoffkandidaten Evenamide finanzieren. Im Mittelpunkt stehen die Studien ENIGMA-TRS 1 und 2. Untersucht wird, ob Evenamide als Zusatztherapie bei behandlungsresistenter Schizophrenie eingesetzt werden kann. Newron positioniert den Wirkstoff als potenziell erste Therapie dieser Art für Patienten, die auf bestehende antipsychotische Behandlungen unzureichend ansprechen.

Die Finanzierungsvereinbarung sieht weitere Kapitalzuflüsse vor. Eine dritte Tranche von 5,5 Millionen Euro soll spätestens am 30. November 2026 gezeichnet werden – abhängig vom Fortschritt der laufenden Phase-3-Studien. Darüber hinaus hat sich die Investorengruppe grundsätzlich verpflichtet, nach Veröffentlichung der zulassungsrelevanten Studienergebnisse weitere Aktien im Wert von 12 Millionen Euro zu erwerben. Voraussetzung dafür sind positive Resultate.

Ursprünglich hatte die Investorengruppe bis zu 779.624 neue Aktien zu einem Volumen von rund 15 Millionen Euro gezeichnet. Die aktuelle Transaktion stärkt damit kurzfristig die Liquidität des Unternehmens und soll nach Unternehmensangaben die Finanzierung über die erwarteten zwölfwöchigen pivotalen Studienergebnisse hinaus absichern. Für Aktionäre bedeutet die Ausgabe neuer Aktien zugleich eine potenzielle Verwässerung ihrer Beteiligung.

Der Erfolg der Finanzierung bleibt eng an die klinische Entwicklung von Evenamide gekoppelt. Newron verweist auf frühere Studien, die Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern und ein günstiges Sicherheitsprofil gezeigt hätten. Verbindliche Aussagen über Zulassung, Markteinführung oder wirtschaftlichen Erfolg sind daraus jedoch nicht abzuleiten. Klinische Fehlschläge, Verzögerungen bei der Rekrutierung oder regulatorische Rückschläge könnten den Finanzierungsbedarf erhöhen.

Neben Evenamide verfügt Newron mit Xadago über ein zugelassenes Parkinson-Medikament, das von internationalen Partnern vermarktet wird. Zudem bestehen Lizenz- und Vermarktungsvereinbarungen für Evenamide in mehreren asiatischen Märkten.

Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 12,65EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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