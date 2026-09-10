Sino-Aktie auf Rekordhoch: 12,5 % Dividende plus Trade-Republic-Fantasie

Sino hatte Ende August im Neunmonatsbericht des Geschäftsjahres 2025/26 eine Ausschüttung von mindestens 14,80 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Selbst auf dem aktuellen Kursniveau entspräche dies einer Dividendenrendite von etwa 12,5 Prozent. Nach FAZ-Berechnungen könnten die Aktionäre im Frühjahr 2027 sogar auf eine Ausschüttung von knapp 15 Euro je Aktie kommen. Hintergrund ist der Verkauf eines rund 0,3-prozentigen Trade-Republic-Anteils im Dezember. Von den daraus erzielten Erlösen in Höhe von etwa 38 Millionen Euro sollen mindestens 90 Prozent an die Sino-Aktionäre weitergereicht werden.

Die Aktien der Düsseldorfer sino AG sind am Mittwoch auf ein Rekordhoch von 118 Euro gestiegen. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn damit auf rund 23 Prozent. Auslöser war ein positiver Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ), der vor allem die erwartete Dividende sowie den Wert der Beteiligung an der Berliner Neobank Trade Republic hervorhob.

Die verbleibende Beteiligung an Trade Republic gilt als entscheidender Kurstreiber. Sino hält inzwischen noch 1,77 Prozent an dem Unternehmen. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde wurde Trade Republic mit 12,5 Milliarden Euro bewertet, womit der Sino-Anteil rechnerisch rund 220 Millionen Euro wert wäre. Die gesamte Marktkapitalisierung von Sino liegt dagegen bei etwa 250 Millionen Euro.

Sino-Vorstand und Großaktionär Ingo Hillen verweist zudem auf die Bewertung des Wettbewerbers Revolut. Das britische Fintech wurde zuletzt mit 115 Milliarden US-Dollar bewertet. Sollte Trade Republic eines Tages einen Wert von 20 Milliarden Euro erreichen, könnte sich daraus nach Hillens Einschätzung ein rechnerisches Kursniveau der Sino-Aktie von bis zu 180 Euro ergeben. Diese Szenarien sind allerdings stark von der künftigen Bewertung und der weiteren Verwässerung der Sino-Beteiligung abhängig.

Operativ betreut Sino eine kleine, aber umsatzstarke Kundengruppe besonders aktiver Trader. Im August wurden 79.400 Orders ausgeführt, 22,4 Prozent weniger als im Juli und 19,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Orderbuchumsatz sank auf 176,05 Milliarden Euro. Gleichzeitig stieg die Zahl der betreuten Depots leicht auf 310.

Für weiteres Wachstum bei Trade Republic könnten die internationale Expansion und ein geplantes Altersvorsorgedepot sorgen. Ein Börsengang der Neobank ist bislang jedoch nicht absehbar. Damit bleibt Sino vorerst der einzige börsennotierte Zugang zur Wertentwicklung von Trade Republic. Wegen der geringen Liquidität der Sino-Aktie können Nachrichten allerdings überproportionale Kursbewegungen auslösen.

Die sino Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 118,5EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

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