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    Barclays sieht Bayer bei 70 Euro – jetzt kommt es auf Glyphosat an

    Barclays sieht Bayer bei 70 Euro – jetzt kommt es auf Glyphosat an
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die britische Investmentbank Barclays sieht bei Bayer weiteres Kurspotenzial. Analyst James Gordon hob das Kursziel für die Aktie von 60 auf 70 Euro an und bestätigte die Einstufung „Overweight“. In einer am Montag veröffentlichten Analyse untersuchte Gordon die Perspektiven der europäischen Pharmabranche bis Ende 2026 und für das Jahr 2027. Bei Bayer setzt der Analyst insbesondere auf eine mögliche Neubewertung des Konzerns, sobald die rechtlichen Belastungen im Zusammenhang mit Glyphosat nachlassen oder gelöst werden.

    Die Einschätzung fällt in eine Phase, in der Anleger mit Spannung auf den weiteren Verlauf der Glyphosat-Verfahren blicken. Marktteilnehmer erwarten, dass ein für den 14. September angesetzter Gerichtstermin neue Hinweise auf einen möglichen Vergleich mit Klägern liefern könnte. In Anlegerforen wird darauf verwiesen, dass die Bayer-Aktie zuletzt relative Stärke gegenüber dem Dax gezeigt habe. Einige Investoren rechnen bei positiven Nachrichten zunächst mit einem Anstieg über die Marke von 50 Euro und anschließend mit einem Test der Zone um 54 Euro. Diese Erwartungen sind jedoch spekulativ und stellen keine gesicherte Prognose dar.

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    Optimistische Anleger betonen, dass ein Ende der Glyphosat-Problematik den Bewertungsabschlag der Aktie verringern könnte. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass für Kurse um 70 Euro mehrere Voraussetzungen erfüllt sein müssten: Das operative Geschäft dürfte sich nicht deutlich abschwächen, idealerweise sogar leicht verbessern, und das Marktumfeld müsste stabil bleiben. Risiken könnten unter anderem von Zinsen, Energiepreisen oder einer allgemein schwächeren Börsenstimmung ausgehen.

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    Unterdessen steht auch die Drogeriemarktkette dm vor einer rechtlichen Auseinandersetzung. Das Landgericht Karlsruhe befasst sich mit dem seit rund einem Jahr in ausgewählten Filialen angebotenen Augenscreening zum Preis von 14,95 Euro. Die Wettbewerbszentrale hält das Angebot für möglicherweise rechtswidrig und sieht unter anderem Verstöße gegen Vorgaben des Heilpraktikergesetzes. Sie fordert, dass dm Untersuchungen zur Feststellung von Augenkrankheiten durch Nichtärzte weder anbieten noch bewerben darf.

    Dm weist die Vorwürfe zurück und strebt nach Angaben von Geschäftsführer Sebastian Bayer Rechtssicherheit an. Bei einer Niederlage will das Unternehmen in die nächste Instanz gehen. Die Auswertung der Tests, etwa auf Grünen Star, erfolgt mithilfe künstlicher Intelligenz und wird ärztlich geprüft. Zugleich weist dm darauf hin, dass das Screening keine ärztliche Diagnose ersetzt.

    Das Angebot besteht derzeit in acht Filialen. Eine Ausweitung auf bis zu 30 Standorte wird geprüft, darunter ländliche Regionen mit geringer Arztdichte. Zwei Krankenkassen haben das Screening bereits in ihre Angebote aufgenommen. unerquicklich



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    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 49,32EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.




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