Vulcan Energy ordnet Führung neu – Halbjahreszahlen im Fokus

Wenige Tage vor dem Bericht stellt Vulcan zudem die Nachfolge an der Spitze des Verwaltungsrats vor. Mit Wirkung zum 12. September 2026 übernimmt Angus Barker den Vorsitz als Non-Executive Chair. Barker war bislang Lead Independent Director und stellvertretender Vorsitzender. Zudem leitete er den Personal- und Leistungsausschuss sowie den Nominierungsausschuss und gehörte dem Prüfungs-, Risiko- und ESG-Ausschuss an.

Vulcan Energy Resources richtet seine Führungsstruktur neu aus und kündigt zugleich die Veröffentlichung seines Halbjahresfinanzberichts an. Der australische Lithium- und Geothermieentwickler will die Rechnungslegungsunterlagen für das erste Halbjahr beziehungsweise das zweite Quartal 2026 am 10. September veröffentlichen. Der Bericht soll in englischer Sprache auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens bereitgestellt werden.

Der bisherige Executive Chair, Dr. Francis Wedin, wechselt in eine reine Gründer- und Beraterrolle. Künftig soll er sich vor allem auf das Wachstum des Unternehmens und die Geschäftsentwicklung konzentrieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die geothermische und lithiumhaltige Ressourcenpipeline sowie der Technologiebereich VULTEC. Wedin hatte Vulcan 2018 gegründet und das Unternehmen zunächst als Geschäftsführer und CEO, später gemeinsam mit CEO Cris Moreno als Executive Chair, geführt.

Der Wechsel folgt nach Angaben des Unternehmens einem langfristigen Nachfolgeplan. Nachdem die Finanzierung des Großprojekts „Lionheart“ gesichert und die Bauarbeiten angelaufen seien, sei nun der geeignete Zeitpunkt für eine stärker an klassischen Governance-Grundsätzen orientierte Führungsstruktur gekommen. Vorgesehen ist künftig ein unabhängiger, nichtgeschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender neben CEO Cris Moreno, der geschäftsführenden Direktorin und Konzern-CFO Felicity Gooding sowie dem übrigen Management.

Barker bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in Unternehmensfinanzierung, Kapitalmärkten, Fusionen und Übernahmen sowie strategischer Beratung mit. Er war unter anderem für Bank of America Merrill Lynch, die Deutsche Bank und UBS in Australien, Großbritannien und Asien tätig. Darüber hinaus beriet er australische Regierungsminister in wirtschaftspolitischen Fragen, darunter zur Finanzierung kritischer Rohstofflieferketten.

Für Vulcan war Barker nach Unternehmensangaben maßgeblich daran beteiligt, staatlich abgesicherte Fremd- und Eigenkapitalmittel sowie Zuschüsse von insgesamt 1,2 Milliarden Euro für „Lionheart“ zu sichern. Das Projektvolumen beläuft sich auf 2,2 Milliarden Euro und befindet sich derzeit im Bau. Die anstehende Halbjahresbilanz dürfte damit insbesondere Aufschluss über den Projektfortschritt, die Finanzierung und die operative Entwicklung geben.

Die Vulcan Energy Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 1,553AUD auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.