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    JPMorgan sieht 225 Euro: Heidelberg Materials vor dem nächsten Schub?

    JPMorgan sieht 225 Euro: Heidelberg Materials vor dem nächsten Schub?
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    **JPMorgan hält an positiver Einschätzung für Heidelberg Materials fest**

    Die US-Investmentbank JPMorgan bestätigt ihre positive Einschätzung für Heidelberg Materials. Analystin Elodie Rall beließ die Aktie des Baustoffkonzerns auf „Overweight“ und bekräftigte zugleich das Kursziel von 225 Euro. Damit signalisiert die Bank dem Titel weiteres Aufwärtspotenzial, obwohl der europäische Baustoffsektor nach Einschätzung der Analystin bislang ein schwieriges Jahr 2026 erlebt.

    Im Mittelpunkt der JPMorgan-Analyse steht die Entwicklung innerhalb der Branche. Während der Berichtssaison zum zweiten Quartal kam es demnach zu einer deutlichen Rotation der Anlegergelder. Investoren bevorzugten Unternehmen aus dem Bereich der leichteren Baumaterialien, die mit besseren Absatzvolumina überzeugen konnten. Anbieter von schweren Primärbaustoffen wie Zement und Zuschlagstoffen gerieten dagegen unter Druck und entwickelten sich schwächer.

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    Nach Einschätzung Ralls könnte dieser Favoritenwechsel nun jedoch auslaufen. Anleger sollten daher wieder selektiver vorgehen und sowohl Unternehmen aus dem Bereich der schweren Baustoffe als auch Anbieter von leichten Ausbaumaterialien berücksichtigen. Bei den Herstellern schwerer Primärbaustoffe könnten sich Investoren nach der bisherigen Underperformance bereits auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2027 ausrichten. Heidelberg Materials zählt in diesem Segment zu den zentralen europäischen Branchenvertretern.

    Vor Beginn der Berichtssaison zum dritten Quartal vergab JPMorgan für Holcim und Sika den Status „Positive Catalyst Watch“. Damit rechnen die Analysten bei diesen Unternehmen mit potenziell positiven Impulsen durch die anstehenden Geschäftszahlen oder Unternehmensnachrichten. Für Amrize sprach die Bank dagegen eine „Negative Catalyst Watch“ aus.

    Unterstützt wird die Kapitalmarktstory von Heidelberg Materials durch ein laufendes Aktienrückkaufprogramm. Zwischen dem 31. August und dem 4. September 2026 erwarb der Konzern insgesamt 87.500 eigene Aktien über den Handelsplatz Xetra. Der durchschnittliche gewichtete Rückkaufkurs lag bei 162,5851 Euro. Das gesamte Transaktionsvolumen belief sich auf rund 14,23 Millionen Euro.

    Den größten Umfang hatten die Rückkäufe am 2. September mit 45.000 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 162,0174 Euro. Am Vortag kaufte Heidelberg Materials 30.000 Aktien zu durchschnittlich 163,1415 Euro zurück. Weitere Transaktionen folgten am 31. August sowie am 3. und 4. September.

    Das Programm ist Teil der laufenden Kapitalmaßnahmen des Unternehmens und kann den Gewinn je Aktie durch eine Verringerung der ausstehenden Aktien rechnerisch erhöhen. JPMorgan sieht Heidelberg Materials trotz des schwierigen Branchenumfelds weiterhin überdurchschnittlich positioniert. Entscheidend dürften nun die Absatzerholung, die Entwicklung der Baukonjunktur und die Signale aus der Berichtssaison zum dritten Quartal sein.



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    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 157,9EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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