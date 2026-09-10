Infineon vor dem Comeback? Analysten sehen deutliches Kurspotenzial

Auch Bernstein Research bleibt optimistisch. Das US-Analysehaus bestätigte seine Einstufung „Outperform“ sowie das Kursziel von 102 Euro. Nach Einschätzung von Analyst David Dai zeichnet sich in der Halbleiterbranche eine Erholung des Automobilgeschäfts ab. Zwar sei der Endmarkt für Fahrzeuge nach wie vor schwach. Eine Verbesserung der Preise werde jedoch als möglicher Hebel für die Ertragskraft unterschätzt. Unter den europäischen Herstellern analoger Chips bevorzugt Dai neben Infineon den Konkurrenten Renesas. In den USA zählt Analog Devices zu seinen Favoriten.

Die Infineon-Aktie erhält von mehreren Analysehäusern Rückenwind. Warburg Research stufte den Halbleiterhersteller von „Hold“ auf „Buy“ hoch, beließ das Kursziel jedoch unverändert bei 84 Euro. Analyst Malte Schaumann begründete die Neubewertung mit der jüngsten Kurskorrektur. Dadurch sei die Bewertung des Unternehmens attraktiver geworden. Gleichzeitig beschleunige sich das Geschäft mit Chips für KI-Rechenzentren. Die aktuellen Markterwartungen hält Schaumann weiterhin für zu vorsichtig.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Privatbank Berenberg bekräftigte ebenfalls ihre positive Einschätzung. Das Institut beließ Infineon auf „Buy“ und bestätigte das Kursziel von 100 Euro. Analystin Tammy Qiu erwartet, dass der Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie bis über das Jahr 2028 hinaus anhalten dürfte. Als wichtigen Hinweis wertet sie die weiterhin hohen Investitionen des taiwanischen Auftragsfertigers TSMC. Diese Ausgaben sprechen aus ihrer Sicht für eine anhaltend robuste Nachfrage nach moderner Chiptechnologie.

Für Infineon sieht Qiu nach der jüngsten Kursschwäche eine attraktive Einstiegschance. Besonders gut entwickele sich weiterhin das Geschäft mit Chips für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Zugleich gebe es in anderen Abnehmerbranchen erste Signale für eine Erholung. Damit könnte sich die Nachfragebasis des Unternehmens im weiteren Jahresverlauf verbreitern.

Die Einschätzungen der Analysten verdeutlichen, dass Infineon derzeit von zwei Entwicklungen profitiert: vom strukturellen Wachstum bei KI-Anwendungen und von der Aussicht auf eine zyklische Erholung im Automobilgeschäft. Während Warburg Research vor allem die günstigere Bewertung hervorhebt, verweisen Bernstein und Berenberg zusätzlich auf bessere Preise, steigende Investitionen und eine mögliche Stabilisierung der Nachfrage.

Die Kursziele der drei Institute liegen deutlich über dem Niveau, das der jüngsten Kursschwäche zugrunde liegt. Allerdings bleiben Risiken bestehen. Dazu zählen die weiterhin verhaltene Fahrzeugnachfrage, mögliche Überkapazitäten sowie die hohe Abhängigkeit der Branche von Investitionszyklen. Die positiven Einschätzungen stellen daher keine Garantie für eine nachhaltige Kurssteigerung dar, signalisieren aber wachsendes Vertrauen in die mittelfristigen Perspektiven des Münchner Halbleiterkonzerns.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 57,19EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.

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