BlackRock senkt AT&S-Anteil erneut unter die 4-Prozent-Marke

Zum Stichtag hielt BlackRock insgesamt 3,92 Prozent der Stimmrechte an AT&S. Davon entfielen 2,79 Prozent beziehungsweise 1.084.709 Stimmrechte auf direkt gehaltene Aktien. Weitere 1,13 Prozent oder 438.793 Stimmrechte repräsentierten sogenannte sonstige Finanzinstrumente. Dabei handelte es sich um Differenzkontrakte (CFDs), die ausschließlich bar erfüllt werden. Die Zahl der zugrunde liegenden Aktienrechte aus diesen Instrumenten blieb gegenüber der vorherigen Meldung unverändert.

Der US-Vermögensverwalter BlackRock hat seine Beteiligung an der österreichischen Leiterplatten- und Substratherstellerin AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG innerhalb weniger Tage erneut verändert. Wie aus zwei über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, fiel der von BlackRock kontrollierte Gesamtanteil am 7. September 2026 unter die gesetzlich relevante Schwelle von vier Prozent.

Noch wenige Tage zuvor hatte BlackRock die Vier-Prozent-Schwelle überschritten. Für den 4. September wies die am 7. September veröffentlichte Meldung eine Gesamtposition von 4,09 Prozent aus. Der Anteil setzte sich aus 2,96 Prozent beziehungsweise 1.149.263 direkt gehaltenen Aktien sowie unverändert 1,13 Prozent aus CFDs zusammen. Gegenüber dieser Position verringerte BlackRock die Zahl der direkt gehaltenen AT&S-Aktien somit um 64.554 Stück. Bezogen auf die insgesamt 38,85 Millionen Stimmrechte des Unternehmens entspricht dies einer Veränderung des Aktienanteils um 0,17 Prozentpunkte.

Die Mitteilungen wurden von BlackRock, Inc. mit Sitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware abgegeben. Als Grund der Meldungen wird jeweils der Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien und Stimmrechten genannt. Die jüngste Offenlegung vom 8. September erfolgte ausdrücklich, weil der Gesamtanteil unter vier Prozent gesunken war. Die vorherige Meldung war durch den Anstieg über diese Schwelle ausgelöst worden.

Die Beteiligung wird über eine umfangreiche Kette kontrollierter Gesellschaften gehalten. Dazu zählen unter anderem BlackRock Fund Advisors, BlackRock Institutional Trust Company sowie verschiedene Holdings und Investmentgesellschaften in den USA, Europa, Asien, Australien und Kanada. Eine natürliche oder juristische Person außerhalb dieser Struktur wird als kontrollierende Instanz nicht genannt. Angaben zu einer Stimmrechtsvollmacht oder einer Hauptversammlung liegen nicht vor.

Für AT&S bedeutet die Meldung vor allem eine Veränderung in der Aktionärsstruktur, nicht jedoch einen Wechsel bei einem strategischen Kernaktionär. BlackRock bleibt mit knapp vier Prozent ein bedeutender institutioneller Investor, liegt nach der jüngsten Transaktion aber wieder unter der meldepflichtigen Schwelle.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 169,2EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.